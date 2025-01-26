В Челябинске состоялись соревнования по армейскому рукопашному бою (АРБ), посвященные памяти погибших летчиков 21-ой смешанной авиационной дивизии в ходе спецоперации. Победителей турнира наградил депутат гордумы, участник СВО Артем Барбашин. Мероприятие было организовано при поддержке фонда «Объединение.РФ.
«Это не просто спортивное состязание, но и дань памяти защитникам нашей страны. Патриотическое воспитание молодежи необходимо, мы несем ответственность за подрастающее поколение. Армейский рукопашный бой формирует ловкость, силу, характер, учит принимать быстрые решения. Те, кто выходит на ринг, уже обладают множеством качеств сильной личности, наша задача — направить их потенциал в правильное русло», — заявил Барбашин.
Участие в турнире приняли более 200 спортсменов из шести регионов России и Казахстана. Среди них: юноши — от 15 до 17 лет, а также юниоры — от 18 до 26 лет. Соревнования проводились по олимпийской системе, бойцы были разделены на весовые и возрастные категории.
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