300 пар поженились в Челябинской области в первую красивую дату 2025 года

В первую красивую дату 2025 года, 25 января, в Челябинской области поженились почти 300 пар. Об этом 27 января сообщила пресс-служба регионального Государственного комитета по делам ЗАГС.
«В Татьянин день, 25 января (25.01.20265), в первую красивую дату наступившего года, в Челябинской области стали семьями почти 300 пар влюбленных. Наибольшее количество свадеб состоялось в Советском отделе ЗАГС города Челябинска, где было оформлено 23 брака», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В Миассе и Металлургическом районе Челябинска было зарегистрировано по 18 браков. В Ленинском районе Магнитогорска и Тракторозаводском районе Челябинска — по 16 браков.
Следующий красивая дата для регистрации брака — 23 марта (25.03.25), рассказали в челябинском ЗАГСе. ЗАГСы Троицка и Златоуста готовы отказаться от выходного в воскресенье, 25 мая 2025 года (25.05.2025), если пары захотят зарегистрировать свои браки в эту красивую дату, сообщили ранее в комитете. Пары уже могут подать заявление на регистрацию своих браков в эту дату.
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