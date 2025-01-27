В Перми до аэропорта будет ездить меньше автобусов

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Количество рейсов сократят летом
Количество рейсов сократят летом Фото:

В Перми от Центрального рынка до аэропорта «Большое Савино» сократят количество рейсов автобуса №108. В летнее время уберут 16 рейсов и увеличат время ожидания.

«Анализ маршрута №?108 за 2022–2024 годы показывает снижение пассажиропотока в летние месяцы. Для оптимального использования подвижного состава принято решение об установлении сезонности в расписании движения», — пишет 59.ru со ссылкой на краевой минтранс.

Уточняется, что ведомство заключило новый контракт на 108-й маршрут с «Индустрией транспорта Пермского края». Эта компания ранее также обслуживала рейсы до аэропорта.

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В Перми от Центрального рынка до аэропорта «Большое Савино» сократят количество рейсов автобуса №108. В летнее время уберут 16 рейсов и увеличат время ожидания. «Анализ маршрута №?108 за 2022–2024 годы показывает снижение пассажиропотока в летние месяцы. Для оптимального использования подвижного состава принято решение об установлении сезонности в расписании движения», — пишет 59.ru со ссылкой на краевой минтранс. Уточняется, что ведомство заключило новый контракт на 108-й маршрут с «Индустрией транспорта Пермского края». Эта компания ранее также обслуживала рейсы до аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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