В Перми до аэропорта будет ездить меньше автобусов

Количество рейсов сократят летом
В Перми от Центрального рынка до аэропорта «Большое Савино» сократят количество рейсов автобуса №108. В летнее время уберут 16 рейсов и увеличат время ожидания.
«Анализ маршрута №?108 за 2022–2024 годы показывает снижение пассажиропотока в летние месяцы. Для оптимального использования подвижного состава принято решение об установлении сезонности в расписании движения», — пишет 59.ru со ссылкой на краевой минтранс.
Уточняется, что ведомство заключило новый контракт на 108-й маршрут с «Индустрией транспорта Пермского края». Эта компания ранее также обслуживала рейсы до аэропорта.
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