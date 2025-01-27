Национализированная челябинская «Макфа» отменила закупку муки на 609 млн рублей

В Челябинске на национализированном заводе АО «Макфа» отменили закупку готовой муки на 609 миллионов рублей. Об этом говорится в протоколе, который есть в распоряжении URA.RU. Тендер на закупку был размещен в середине января.
«В соответствии с частью пятой статьи 3.2 Закона о закупках Заказчик принял решение: 1. Отменить определение Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме „Изготовление и поставка муки пшеничной высшего сорта, фасованная 2 кг и 1 кг в упаковке с фирменным дизайном Заказчика“», — говорится в протоколе.
Национализированный завод «Макфа», принадлежавший ранее экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, в середине января разместил тендер на закупку 16 000 тонн готовой муки на общую сумму 609 миллионов рублей. Мука должна была быть фасована в пакеты по одному или двум килограммам. На упаковку требовалось нанести логотип заказчика, говорилось в описании закупки.
Закупка была связана с наращиванием объемов продажи муки на внутреннем и внешнем рынке, рассказали URA.RU на самой «Макфе». Собственные мощности холдинга по производству муки полностью загружены из-за повышенного спроса, добавили там.
Акции крупнейшего в России производителя макаронных изделий АО «Макфа» перешли государству в 2024 году по требованию Генпрокуратуры РФ. Бизнес был связан с коррупцией, так как основные владельцы — Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов — занимались им, когда были представителями органов власти, пояснили в ведомстве. В декабре Юревич заявил, что не будет продолжать борьбу за свои российские активы, так как все попытки считает бессмысленными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!