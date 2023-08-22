Челябинский губернатор Текслер назначил замминистра экономики

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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер закрыл вакансию замминистра экономики в челябинском правительстве Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер назначил замминистра экономического развития Челябинской области Илью Клюшина. Соответствующее постановление опубликовано 22 августа на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Клюшина Илью Сергеевича заместителем министра экономического развития Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.

В министерстве Клюшин руководил управлением развития малого и среднего предпринимательства. Должность замминистра стала вакантной после того, как занимавшая ее Елена Раевская получила повышение и сменила Ирину Акбашеву на посту первого заместителя министра экономического развития области.

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Губернатор Алексей Текслер назначил замминистра экономического развития Челябинской области Илью Клюшина. Соответствующее постановление опубликовано 22 августа на интернет-портале правовой информации. «Назначить Клюшина Илью Сергеевича заместителем министра экономического развития Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа. В министерстве Клюшин руководил управлением развития малого и среднего предпринимательства. Должность замминистра стала вакантной после того, как занимавшая ее Елена Раевская получила повышение и сменила Ирину Акбашеву на посту первого заместителя министра экономического развития области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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