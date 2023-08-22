Челябинский губернатор Текслер назначил замминистра экономики

Губернатор Алексей Текслер назначил замминистра экономического развития Челябинской области Илью Клюшина. Соответствующее постановление опубликовано 22 августа на интернет-портале правовой информации.
«Назначить Клюшина Илью Сергеевича заместителем министра экономического развития Челябинской области. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в тексте документа.
В министерстве Клюшин руководил управлением развития малого и среднего предпринимательства. Должность замминистра стала вакантной после того, как занимавшая ее Елена Раевская получила повышение и сменила Ирину Акбашеву на посту первого заместителя министра экономического развития области.
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