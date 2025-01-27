Под Саткой построят новый туркомплекс за 1,6 миллиарда рублей. Скрин

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Постояльцы комплекса смогут комфортно прогуляться по горным тропам
Постояльцы комплекса смогут комфортно прогуляться по горным тропам Фото:

Под Саткой (Челябинская область) построят новый туркомплекс «Легенды Урала» за 1,6 млрд рублей. Как рассказали специалисты направления инвестразвития регионального центра «Мой бизнес», инвестором выступит компания «Синегорье».

«Под Саткой, в Бакале, начали возводить комплекс „Легенда Урала“. До 2027 года компания „Синегорье“ вложит в развитие нового комплекса 1,6 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе центра.

В состав комплекса войдет войдут термальный бассейн, детский развлекательный центр, кемпинг, автокемпинг и прогулочные дорожки на горных склонах. К месту возводимого курорта строители подвели инженерные сети, построили кемпинг.

В инвестиционном блоке «Моего бизнеса» инвестору оказали поддержку. Помогли оформить документы для получения субсидии на развитие туристической инфраструктуры и проконсультировали по возможностям получения финансового и нефинансового содействия. Проект вошел в дорожную карту Минэкономразвития РФ по развитию моногорода Бакала.

Комплекс планируют построить до 2027 года
Комплекс планируют построить до 2027 года
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Под Саткой (Челябинская область) построят новый туркомплекс «Легенды Урала» за 1,6 млрд рублей. Как рассказали специалисты направления инвестразвития регионального центра «Мой бизнес», инвестором выступит компания «Синегорье». «Под Саткой, в Бакале, начали возводить комплекс „Легенда Урала“. До 2027 года компания „Синегорье“ вложит в развитие нового комплекса 1,6 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе центра. В состав комплекса войдет войдут термальный бассейн, детский развлекательный центр, кемпинг, автокемпинг и прогулочные дорожки на горных склонах. К месту возводимого курорта строители подвели инженерные сети, построили кемпинг. В инвестиционном блоке «Моего бизнеса» инвестору оказали поддержку. Помогли оформить документы для получения субсидии на развитие туристической инфраструктуры и проконсультировали по возможностям получения финансового и нефинансового содействия. Проект вошел в дорожную карту Минэкономразвития РФ по развитию моногорода Бакала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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