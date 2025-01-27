В школах Екатеринбурга появятся два новых варианта меню

27 января 2025 в 18:56 Размер текста - 17 +

Оба вида меню будут одинаковой энергетической ценности Фото: Илья Московец © URA.RU В школах Екатеринбурга установят два новых варианта меню для учащихся 5-11 классов, разработанные экспертами УрГЭУ, Роспотребнадзора и операторов питания. У родителей будет возможность выбрать между двумя меню, которые отличаются в стоимости, разнообразии продуктов и их подаче, рассказали в пресс-службе мэрии. «Для ребят старше 12 лет суточная норма составляет 2,7 тысячи калорий. Суммарный объем блюд не менее: завтрак — 550 граммов; второй завтрак — 200; обед — 800; полдник — 350; ужин — 600; второй ужин — 200», — говорится в сообщении. Предполагается, что вне зависимости от стоимости оба вида меню будут иметь одинаковый вес и энергетическую ценность. Власти оставят норматив на льготное питание для детей из определенных социальных категорий, включая многодетные семьи, беженцев, сирот и так далее. Ранее URA.RU сообщало о существенном подорожании питания в школьных столовых. Стоимость некоторых позиций подняли примерно на 50 рублей. Значительное повышение цен коснулось комплексного питания: для начальной школы сумма увеличилась с 222,60 до 271,59 рубля, а для учеников старших классов (5-11 классы) — с 257,73 до 321,40 рубля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школах Екатеринбурга установят два новых варианта меню для учащихся 5-11 классов, разработанные экспертами УрГЭУ, Роспотребнадзора и операторов питания. У родителей будет возможность выбрать между двумя меню, которые отличаются в стоимости, разнообразии продуктов и их подаче, рассказали в пресс-службе мэрии. «Для ребят старше 12 лет суточная норма составляет 2,7 тысячи калорий. Суммарный объем блюд не менее: завтрак — 550 граммов; второй завтрак — 200; обед — 800; полдник — 350; ужин — 600; второй ужин — 200», — говорится в сообщении. Предполагается, что вне зависимости от стоимости оба вида меню будут иметь одинаковый вес и энергетическую ценность. Власти оставят норматив на льготное питание для детей из определенных социальных категорий, включая многодетные семьи, беженцев, сирот и так далее. Ранее URA.RU сообщало о существенном подорожании питания в школьных столовых. Стоимость некоторых позиций подняли примерно на 50 рублей. Значительное повышение цен коснулось комплексного питания: для начальной школы сумма увеличилась с 222,60 до 271,59 рубля, а для учеников старших классов (5-11 классы) — с 257,73 до 321,40 рубля.