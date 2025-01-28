Уникальные выплаты получают бойцы СВО из Магаданской области

Военнослужащие и добровольцы в Магаданской области получают дополнительные ежемесячные выплаты по месту работы, что составляет 70% от зарплаты. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.
«Военнослужащие и добровольцы получают единовременную выплату, освобождены от оплаты коммунальных услуг и транспортного налога. Есть уникальная мера поддержки — дополнительная ежемесячная выплата по месту работы в размере 70% зарплаты», — заявил Носов. Его слова передает пресс-служба партии «Единая Россия».
В Магаданской области активно реализуется поддержка бойцов СВО и их семей. Так, «Центр поддержки семей мобилизованных», с активным вовлечением первичных отделений партии, предоставляет поддержку в урегулировании бытовых проблем.
Также с начала СВО из региона для российских военных было отправлено свыше 90 тонн грузов. По словам секретаря генсовета партии Владимира Якушева, бойцы на передовой должны быть уверены, что их близкие не останутся один на один с проблемами.
Помимо прочего в Магаданской области активно реализуется народная программа партии «Единая Россия», охватывающая образовательные, социальные и инфраструктурные проекты. В предыдущие годы был выполнен капитальный ремонт в пяти школах, открыты новые образовательные учреждения и аэровокзальный комплекс, а также введены в эксплуатацию объекты социального назначения.
Планы на ближайшие годы включают обновление образовательных учреждений и медицинских объектов, строительство спортивных сооружений и жилья, а также модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры в рамках продолжения развития региональной программы.
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