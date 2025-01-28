В Екатеринбурге устроят фестиваль в честь дня рождения русской водки

В Екатеринбурге пройдет фестиваль «Настойки и борщи»
© Служба новостей «URA.RU»
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Угощать гостей будут супами и настойками
Угощать гостей будут супами и настойками Фото:

В Екатеринбурге с 31 января стартует традиционный фестиваль «Настойки и борщи» в честь дня рождения русской водки. В этот раз заведениям города предлагают пофантазировать, как бы изменилась гастрономическая жизнь, если бы столица Урала приняла Зимнюю олимпиаду.

До 28 февраля участники предложат гостям три новых настойки, рекомендованная цена сета — 700 рублей, рассказали URA.RU организаторы. Дополнительно к ним будут идти различные первые блюда — супы, бульоны или похлебки, но за дополнительную плату. В финале бар или ресторан, который нальет больше всего настоек, получит приз.

Пока в фестивале участвует 18 заведений. Вот список:

  • "Два деда" ("Гараж", "Фазенда" и "Чердак");
  • "Дубровин";
  • "Здоровье";
  • "Мелодия";
  • "Молодость";
  • "Огонек"
  • "Самоцвет";
  • "Ставников";
  • "Телевизор";
  • Alibi;
  • Bukowski Grill;
  • "Frank by Баста"
  • MeyerStreet;
  • "Негодяи";
  • "Политех";
  • "Калачи";
  • Rosy Jane;
  • Pan Smetan

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В Екатеринбурге с 31 января стартует традиционный фестиваль «Настойки и борщи» в честь дня рождения русской водки. В этот раз заведениям города предлагают пофантазировать, как бы изменилась гастрономическая жизнь, если бы столица Урала приняла Зимнюю олимпиаду. До 28 февраля участники предложат гостям три новых настойки, рекомендованная цена сета — 700 рублей, рассказали URA.RU организаторы. Дополнительно к ним будут идти различные первые блюда — супы, бульоны или похлебки, но за дополнительную плату. В финале бар или ресторан, который нальет больше всего настоек, получит приз. Пока в фестивале участвует 18 заведений. Вот список:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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