В Екатеринбурге устроят фестиваль в честь дня рождения русской водки

В Екатеринбурге с 31 января стартует традиционный фестиваль «Настойки и борщи» в честь дня рождения русской водки. В этот раз заведениям города предлагают пофантазировать, как бы изменилась гастрономическая жизнь, если бы столица Урала приняла Зимнюю олимпиаду.
До 28 февраля участники предложат гостям три новых настойки, рекомендованная цена сета — 700 рублей, рассказали URA.RU организаторы. Дополнительно к ним будут идти различные первые блюда — супы, бульоны или похлебки, но за дополнительную плату. В финале бар или ресторан, который нальет больше всего настоек, получит приз.
Пока в фестивале участвует 18 заведений. Вот список:
- "Два деда" ("Гараж", "Фазенда" и "Чердак");
- "Дубровин";
- "Здоровье";
- "Мелодия";
- "Молодость";
- "Огонек"
- "Самоцвет";
- "Ставников";
- "Телевизор";
- Alibi;
- Bukowski Grill;
- "Frank by Баста"
- MeyerStreet;
- "Негодяи";
- "Политех";
- "Калачи";
- Rosy Jane;
- Pan Smetan
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