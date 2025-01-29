29 января 2025

Февраль в Челябинске начнется с аномальной оттепели. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В столице Южного Урала наступят плюсовые температуры
В столице Южного Урала наступят плюсовые температуры Фото:

В первые числа февраля жителей Челябинска ожидает аномальная оттепель, которая может побить все температурные рекорды прошлых лет. Об этом предупредили метеорологи «Гисметео».

«1 февраля, в ближайшую субботу, в Челябинске температура воздуха днем прогреется до двух градусов тепла. Ночью похолодает до одного градуса мороза», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».

При этом синоптики отмечают, что оттепель продлится недолго. Через неделю, к следующим выходным, ночные температуры упадут до 27 градусов мороза. 

Челябинцам прогнозируют температурные качели
Челябинцам прогнозируют температурные качели
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В первые числа февраля жителей Челябинска ожидает аномальная оттепель, которая может побить все температурные рекорды прошлых лет. Об этом предупредили метеорологи «Гисметео». «1 февраля, в ближайшую субботу, в Челябинске температура воздуха днем прогреется до двух градусов тепла. Ночью похолодает до одного градуса мороза», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео». При этом синоптики отмечают, что оттепель продлится недолго. Через неделю, к следующим выходным, ночные температуры упадут до 27 градусов мороза. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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