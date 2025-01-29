В столице Южного Урала наступят плюсовые температуры
В первые числа февраля жителей Челябинска ожидает аномальная оттепель, которая может побить все температурные рекорды прошлых лет. Об этом предупредили метеорологи «Гисметео».
«1 февраля, в ближайшую субботу, в Челябинске температура воздуха днем прогреется до двух градусов тепла. Ночью похолодает до одного градуса мороза», — говорится в прогнозе погоды на сайте «Гисметео».
При этом синоптики отмечают, что оттепель продлится недолго. Через неделю, к следующим выходным, ночные температуры упадут до 27 градусов мороза.
Челябинцам прогнозируют температурные качели
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