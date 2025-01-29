29 января 2025

Власти Челябинска разрешили девелоперу строить новый высотный ЖК с магазинами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь под застройку ЖК составит 2 тысячи 362 квадратных метра Фото:

Мэрия разрешила челябинской компании ООО СЗ «Верста» строить новый ЖК с магазинами в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии Челябинска.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка при строительстве многоквартирного дома с магазином в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития. Многоквартирный дом планируется построить по улице Жукова, 40 в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщили на сайте мэрии.

Площадь под застройку нового дома составляет 2 тысячи 362 квадратных метра. Согласно кадастровой карте, участок предназначен под строительство многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательного назначения. Кадастровая стоимость участка составляет 4 миллиона 172 тысячи рублей.

На ЧМЗ построят новый жилой комплекс с магазинами
На ЧМЗ построят новый жилой комплекс с магазинами

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Мэрия разрешила челябинской компании ООО СЗ «Верста» строить новый ЖК с магазинами в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии Челябинска. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка при строительстве многоквартирного дома с магазином в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития. Многоквартирный дом планируется построить по улице Жукова, 40 в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщили на сайте мэрии. Площадь под застройку нового дома составляет 2 тысячи 362 квадратных метра. Согласно кадастровой карте, участок предназначен под строительство многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательного назначения. Кадастровая стоимость участка составляет 4 миллиона 172 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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