Мэрия разрешила челябинской компании ООО СЗ «Верста» строить новый ЖК с магазинами в Металлургическом районе Челябинска. Об этом сообщается в документации, опубликованной на сайте мэрии Челябинска.
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка при строительстве многоквартирного дома с магазином в территориальной зоне высотной жилой застройки в зонах развития. Многоквартирный дом планируется построить по улице Жукова, 40 в Металлургическом районе города Челябинска», — сообщили на сайте мэрии.
Площадь под застройку нового дома составляет 2 тысячи 362 квадратных метра. Согласно кадастровой карте, участок предназначен под строительство многоквартирного жилого дома с объектами торгово-развлекательного назначения. Кадастровая стоимость участка составляет 4 миллиона 172 тысячи рублей.
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