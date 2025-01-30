Трамп обвинил гаджеты в авиакатастрофе в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп предположил, что очки ночного видения могли повлиять на видимость экипажа военного вертолета в момент столкновения с пассажирским самолетом над Вашингтоном. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.
«Так что вполне возможно, что это могло произойти», — сказал Трамп. Президент предположил, что использование очков ночного видения могло «исказить» восприятие ситуации экипажем вертолета перед столкновением. Он добавил, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines в Вашингтоне стало неправильное действие экипажа военного вертолета Black Hawk, который не уступил дорогу пассажирскому самолету. В результате катастрофы никто не выжил, среди погибших оказалась и группа россиян. Власти США проводят следствие для выяснения точных обстоятельств трагедии.
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