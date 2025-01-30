30 января 2025

Трамп обвинил гаджеты в авиакатастрофе в Вашингтоне

Трамп: авиакатастрофа могла произойти из-за очков ночного виденья
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы
Трамп назвал возможную причину авиакатастрофы Фото:

Президент США Дональд Трамп предположил, что очки ночного видения могли повлиять на видимость экипажа военного вертолета в момент столкновения с пассажирским самолетом над Вашингтоном. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Так что вполне возможно, что это могло произойти», — сказал Трамп. Президент предположил, что использование очков ночного видения могло «исказить» восприятие ситуации экипажем вертолета перед столкновением. Он добавил, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines в Вашингтоне стало неправильное действие экипажа военного вертолета Black Hawk, который не уступил дорогу пассажирскому самолету. В результате катастрофы никто не выжил, среди погибших оказалась и группа россиян. Власти США проводят следствие для выяснения точных обстоятельств трагедии.

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Президент США Дональд Трамп предположил, что очки ночного видения могли повлиять на видимость экипажа военного вертолета в момент столкновения с пассажирским самолетом над Вашингтоном. Об этом он заявил журналистам в Белом доме. «Так что вполне возможно, что это могло произойти», — сказал Трамп. Президент предположил, что использование очков ночного видения могло «исказить» восприятие ситуации экипажем вертолета перед столкновением. Он добавил, что военный вертолет оказался в неверном месте в неверное время. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что причиной крушения пассажирского лайнера American Airlines в Вашингтоне стало неправильное действие экипажа военного вертолета Black Hawk, который не уступил дорогу пассажирскому самолету. В результате катастрофы никто не выжил, среди погибших оказалась и группа россиян. Власти США проводят следствие для выяснения точных обстоятельств трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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