02 февраля 2025

Задержанный в Екатеринбурге закладчик скрылся от следствия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой человек должен был явиться на заседание, но пропал
Молодой человек должен был явиться на заседание, но пропал Фото:

В Екатеринбурге закладчик наркотиков сбежал от суда. Молодой человек должен был явиться на заседание, но пропал. Информация об этом опубликована в картотеке Чкаловского районного суда.

Алексею Белозерову 21 год, он уроженец города Сысерть (Свердловская область). По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, он был задержан в ноябре 2023 года полицейскими, когда пытался разложить по тайникам свертки с наркотиками на улице Авиационная. В отношении парня было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Парня задержали на улице Авиационная
Парня задержали на улице Авиационная
Фото:
При себе у него была крупная партия наркотиков
При себе у него была крупная партия наркотиков
Фото:

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В Екатеринбурге закладчик наркотиков сбежал от суда. Молодой человек должен был явиться на заседание, но пропал. Информация об этом опубликована в картотеке Чкаловского районного суда. Алексею Белозерову 21 год, он уроженец города Сысерть (Свердловская область). По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, он был задержан в ноябре 2023 года полицейскими, когда пытался разложить по тайникам свертки с наркотиками на улице Авиационная. В отношении парня было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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