В Екатеринбурге закладчик наркотиков сбежал от суда. Молодой человек должен был явиться на заседание, но пропал. Информация об этом опубликована в картотеке Чкаловского районного суда.
Алексею Белозерову 21 год, он уроженец города Сысерть (Свердловская область). По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, он был задержан в ноябре 2023 года полицейскими, когда пытался разложить по тайникам свертки с наркотиками на улице Авиационная. В отношении парня было возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.
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