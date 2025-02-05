05 февраля 2025

Пермская ученая рассказала об опасности отказа от соли

Ученая ПНИПУ Кылосова: полный отказ от употребления соли приводит к отекам
© Служба новостей «URA.RU»
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Добавлять много соли в еду ученые тоже не советуют
Добавлять много соли в еду ученые тоже не советуют Фото:

Полный отказ от соли в рационе питания может привести к нежелательным последствиям для здоровья, в том числе — к отекам. К такому выводу пришла доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха (ПНИПУ) Инна Кылосова.

«Недостаток натрия заставляет организм активно удерживать этот элемент, извлекая его из любой поступающей пищи и жидкости. Таким образом, возникает замкнутый круг. Задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отеков», — приводит слова ученой ПНИПУ пресс-служба вуза.

Инна Кылосова уточняет, что вред здоровью может нанести также избыточное употребление соли. Она начнет откладываться в суставах и кровеносных сосудах, что повысит риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Ученая Пермского Политеха рекомендует ограничивать потребление соли до пяти граммов в день. Это чуть меньше одной чайной ложки.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха объяснили зависимость людей от фастфуда. По мнению специалистов ПНИПУ, ее вызывают усилители вкуса и желание казаться человеком, ведущим современный образ жизни.

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Полный отказ от соли в рационе питания может привести к нежелательным последствиям для здоровья, в том числе — к отекам. К такому выводу пришла доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха (ПНИПУ) Инна Кылосова. «Недостаток натрия заставляет организм активно удерживать этот элемент, извлекая его из любой поступающей пищи и жидкости. Таким образом, возникает замкнутый круг. Задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отеков», — приводит слова ученой ПНИПУ пресс-служба вуза. Инна Кылосова уточняет, что вред здоровью может нанести также избыточное употребление соли. Она начнет откладываться в суставах и кровеносных сосудах, что повысит риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Ученая Пермского Политеха рекомендует ограничивать потребление соли до пяти граммов в день. Это чуть меньше одной чайной ложки. Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха объяснили зависимость людей от фастфуда. По мнению специалистов ПНИПУ, ее вызывают усилители вкуса и желание казаться человеком, ведущим современный образ жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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