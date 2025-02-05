Пермская ученая рассказала об опасности отказа от соли

Полный отказ от соли в рационе питания может привести к нежелательным последствиям для здоровья, в том числе — к отекам. К такому выводу пришла доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха (ПНИПУ) Инна Кылосова.
«Недостаток натрия заставляет организм активно удерживать этот элемент, извлекая его из любой поступающей пищи и жидкости. Таким образом, возникает замкнутый круг. Задержка натрия, вызванная его недостатком, приводит к задержке воды и, как следствие, к образованию отеков», — приводит слова ученой ПНИПУ пресс-служба вуза.
Инна Кылосова уточняет, что вред здоровью может нанести также избыточное употребление соли. Она начнет откладываться в суставах и кровеносных сосудах, что повысит риск развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Ученая Пермского Политеха рекомендует ограничивать потребление соли до пяти граммов в день. Это чуть меньше одной чайной ложки.
Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха объяснили зависимость людей от фастфуда. По мнению специалистов ПНИПУ, ее вызывают усилители вкуса и желание казаться человеком, ведущим современный образ жизни.
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