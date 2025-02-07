Банк из Оренбурга взыскал со структуры челябинского правительства чужой долг

07 февраля 2025 в 18:00 Размер текста - 17 +

С центра «Мой бизнес» деньги взыскали за долг торговой фирмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк из Оренбурга взыскал со структуры правительства Челябинской области, центра «Мой бизнес», чужой долг. Как следует из материалов, суда, деньги задолжала ООО «Торговая медицинская компания „Медилия“», а один из поручителей обанкротился. «Заявленные исковые требования удовлетворить. Взыскать с Фонда развития предпринимательства Челябинской области — центра „Мой бизнес“ в пользу банка „Форштадт“ из Оренбурга задолженность по договору поручительства к договору кредитной линии», — отмечено в решении арбитража. Основанием стала непогашенная задолженность «Медилии», возникшая по документу от декабря 2021 года. Компания получила от банка транши на сумму в 33,876 млн рублей. При этом в суде рассматривался договор о 10-миллионном кредите, который следовало полностью вернуть в декабре 2024 года. Деньги брались под 11,5% годовых на пополнение оборотных средств фирмы, которая торгует медтехникой. Столкнувшись с неисполнением обязательств, «Форштадт» в феврале 2023 года потребовал досрочно выплатить кредит, но успеха не добился. Первый иск рассматривал Ленинский районный суд Оренбурга, который в ноябре 2023 года признал за фирмой сумму долга размером в 10,123 млн рублей. Через год задолженность за счет процентов и пеней увеличилась до 15,78 млн рублей. Даже получив положительное решение суда, вернуть финансы банк не смог. «Исполнительное производство окончено без исполнения в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях», — отметил суд. Второе исполнительное производство также завершилось ничем. Иск налоговиков о признании «Медилии» несостоятельной никакого эффекта тоже не дал: не нашлось средств, за счет которых провести процедуру банкротства. Потерпев неудачу, финорганизация пыталась получить деньги с солидарного поручителя Ильи Бушталлера, но безрезультатно. Банкротом Бушталлер стал летом 2024 года, его имущество распродать не удалось — приобрести желающих не нашлось. На третьем этапе банк подал иск к фонду. Юристы «Моего бизнеса» просили отказать в требованиях, заметив, что ответственность фонда носит субсидиарный характер, а истец не исчерпал все возможные способы взыскания долга. Однако банк счел, что основания для взыскания имеются. Суд поддержал позицию истца. Взысканная с фонда сумма меньше накопленной задолженности, поскольку «Мой бизнес» поручался за 70% принятых заемщиком обязательств. Причем проценты из суммы поручительства по неисполненным обязательствам договор исключал. Центру придется выплатить 6,693 млн рублей. «Мой бизнес» учрежден властями региона. Организация ведет работу с предпринимателями, оказывая им финансовую и консультационную поддержку. При подготовке материала URA.RU запросил позицию должника, центра «Мой бизнес» и банка. Ответы будут опубликованы в случае поступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк из Оренбурга взыскал со структуры правительства Челябинской области, центра «Мой бизнес», чужой долг. Как следует из материалов, суда, деньги задолжала ООО «Торговая медицинская компания „Медилия“», а один из поручителей обанкротился. «Заявленные исковые требования удовлетворить. Взыскать с Фонда развития предпринимательства Челябинской области — центра „Мой бизнес“ в пользу банка „Форштадт“ из Оренбурга задолженность по договору поручительства к договору кредитной линии», — отмечено в решении арбитража. Основанием стала непогашенная задолженность «Медилии», возникшая по документу от декабря 2021 года. Компания получила от банка транши на сумму в 33,876 млн рублей. При этом в суде рассматривался договор о 10-миллионном кредите, который следовало полностью вернуть в декабре 2024 года. Деньги брались под 11,5% годовых на пополнение оборотных средств фирмы, которая торгует медтехникой. Столкнувшись с неисполнением обязательств, «Форштадт» в феврале 2023 года потребовал досрочно выплатить кредит, но успеха не добился. Первый иск рассматривал Ленинский районный суд Оренбурга, который в ноябре 2023 года признал за фирмой сумму долга размером в 10,123 млн рублей. Через год задолженность за счет процентов и пеней увеличилась до 15,78 млн рублей. Даже получив положительное решение суда, вернуть финансы банк не смог. «Исполнительное производство окончено без исполнения в связи с невозможностью установить местонахождение должника, его имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в кредитных организациях», — отметил суд. Второе исполнительное производство также завершилось ничем. Иск налоговиков о признании «Медилии» несостоятельной никакого эффекта тоже не дал: не нашлось средств, за счет которых провести процедуру банкротства. Потерпев неудачу, финорганизация пыталась получить деньги с солидарного поручителя Ильи Бушталлера, но безрезультатно. Банкротом Бушталлер стал летом 2024 года, его имущество распродать не удалось — приобрести желающих не нашлось. На третьем этапе банк подал иск к фонду. Юристы «Моего бизнеса» просили отказать в требованиях, заметив, что ответственность фонда носит субсидиарный характер, а истец не исчерпал все возможные способы взыскания долга. Однако банк счел, что основания для взыскания имеются. Суд поддержал позицию истца. Взысканная с фонда сумма меньше накопленной задолженности, поскольку «Мой бизнес» поручался за 70% принятых заемщиком обязательств. Причем проценты из суммы поручительства по неисполненным обязательствам договор исключал. Центру придется выплатить 6,693 млн рублей. «Мой бизнес» учрежден властями региона. Организация ведет работу с предпринимателями, оказывая им финансовую и консультационную поддержку. При подготовке материала URA.RU запросил позицию должника, центра «Мой бизнес» и банка. Ответы будут опубликованы в случае поступления.