В Перми две школы, находящиеся в разных районах, объединят в одну

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Процесс реорганизации двух школ стартовал
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В Перми Вечернюю (сменную) школу №16 решено присоединить к Открытой школе. Как следует из постановления главы города Эдуарда Соснина, процесс реорганизации учреждений образования уже стартовал.

«Реорганизовать МБОУ „Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16“ и МАОУ „Открытая школа“ путем присоединения МБОУ „Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16“ к МАОУ „Открытая школа“», — сказано в документе, который вступил в силу 4 февраля. В процессе реорганизации учреждение получит наименование «Открытая школа».

Департаменту образования мэрии поручено обеспечить организацию перевода школьников из «Вечерней школы № 16» в «Открытую школу», а также проинформировать горожан о процедуре реорганизации школ и уведомить об этом родителей учащихся. Вечерняя школа №16 расположена на улице Писарева, 35 в Орджоникидзевском районе, а Открытая школа — в Индустриальном районе.

В 2024 году в Перми Дягилевскую гимназию объединили со школой №21. Новость о реорганизации учреждений образования вызвала недовольство родителей учащихся.

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В Перми Вечернюю (сменную) школу №16 решено присоединить к Открытой школе. Как следует из постановления главы города Эдуарда Соснина, процесс реорганизации учреждений образования уже стартовал. «Реорганизовать МБОУ „Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16“ и МАОУ „Открытая школа“ путем присоединения МБОУ „Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16“ к МАОУ „Открытая школа“», — сказано в документе, который вступил в силу 4 февраля. В процессе реорганизации учреждение получит наименование «Открытая школа». Департаменту образования мэрии поручено обеспечить организацию перевода школьников из «Вечерней школы № 16» в «Открытую школу», а также проинформировать горожан о процедуре реорганизации школ и уведомить об этом родителей учащихся. Вечерняя школа №16 расположена на улице Писарева, 35 в Орджоникидзевском районе, а Открытая школа — в Индустриальном районе. В 2024 году в Перми Дягилевскую гимназию объединили со школой №21. Новость о реорганизации учреждений образования вызвала недовольство родителей учащихся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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