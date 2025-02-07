В Перми две школы, находящиеся в разных районах, объединят в одну

В Перми Вечернюю (сменную) школу №16 решено присоединить к Открытой школе. Как следует из постановления главы города Эдуарда Соснина, процесс реорганизации учреждений образования уже стартовал.
«Реорганизовать МБОУ „Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16“ и МАОУ „Открытая школа“ путем присоединения МБОУ „Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16“ к МАОУ „Открытая школа“», — сказано в документе, который вступил в силу 4 февраля. В процессе реорганизации учреждение получит наименование «Открытая школа».
Департаменту образования мэрии поручено обеспечить организацию перевода школьников из «Вечерней школы № 16» в «Открытую школу», а также проинформировать горожан о процедуре реорганизации школ и уведомить об этом родителей учащихся. Вечерняя школа №16 расположена на улице Писарева, 35 в Орджоникидзевском районе, а Открытая школа — в Индустриальном районе.
В 2024 году в Перми Дягилевскую гимназию объединили со школой №21. Новость о реорганизации учреждений образования вызвала недовольство родителей учащихся.
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