07 февраля 2025

В Свердловской области три недели назад пропал 41-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший мужчина был одет в синюю куртку
Пропавший мужчина был одет в синюю куртку Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) пропал 41-летний мужчина, которого не видели с 18 января. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Станислав Ашихимн, 41 год (1983 года рождения), город Нижняя Тура, Свердловская область. С 18 января 2025 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Рост Ашихмина — 160 сантиметров, у него русые волосы с признаками седины и голубые глаза. У него нормальное телосложение. Мужчина был одет в синюю куртку, черные штаны, черную шапку и синие кроссовки. Если вы видели его, сообщите поисковикам — +7 (992) 016-03-39.

Ориентировка на пропавшего Станислава Ашихмина
Ориентировка на пропавшего Станислава Ашихмина
Фото:

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В Нижней Туре (Свердловская область) пропал 41-летний мужчина, которого не видели с 18 января. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Станислав Ашихимн, 41 год (1983 года рождения), город Нижняя Тура, Свердловская область. С 18 января 2025 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Рост Ашихмина — 160 сантиметров, у него русые волосы с признаками седины и голубые глаза. У него нормальное телосложение. Мужчина был одет в синюю куртку, черные штаны, черную шапку и синие кроссовки. Если вы видели его, сообщите поисковикам — +7 (992) 016-03-39.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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