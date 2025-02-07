В Нижней Туре (Свердловская область) пропал 41-летний мужчина, которого не видели с 18 января. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Станислав Ашихимн, 41 год (1983 года рождения), город Нижняя Тура, Свердловская область. С 18 января 2025 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — написали волонтеры в соцсети «ВКонтакте».
Рост Ашихмина — 160 сантиметров, у него русые волосы с признаками седины и голубые глаза. У него нормальное телосложение. Мужчина был одет в синюю куртку, черные штаны, черную шапку и синие кроссовки. Если вы видели его, сообщите поисковикам — +7 (992) 016-03-39.
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