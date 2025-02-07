Сказку «Серебряное копытце» экранизируют в Перми

В Пермском крае снимут фильм по сказу Павла Бажова «Серебряное копытце» (возрастное ограничение еще не установлено). Создатели картины обещают сохранить достоверный взгляд на легендарный сюжет и уважать первоисточник. Об этом сообщает telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
«Сказы Бажова уникальны, как уральские самоцветы. Родившись из преданий уральских жителей, эта история полюбилась многим поколениям. Их прелесть в том, что действие происходит на стыке языческого и христианского миров, азиатского и европейского влияний, старых сказочников и молодых фантазеров», — цитирует «Бюллетень кинопрокатчика» слова режиссера будущей картины Егора Сальникова, снявшего «Как я встретил ее маму» (12+) и «Бомбардир. Время Боброва» (18+). Фильм планируют выпустить в прокат в 2026 году. Его продюсированием займется компания TenLetters.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермская актриса Светлана Пермякова порадовала своих поклонников новыми проектами. В своем telegram-канале она опубликовала кадры со съемок новой комедийной сказки «Царевна-лягушка» (6+), которая выйдет в прокат 6 марта.
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