Главный онколог раскрыл наиболее частые виды рака у челябинцев

Злокачественные опухоли кожи, толстой кишки, легких входят в перечень наиболее распространенных онкозаболеваний у челябинцев. У мужчин часто встречается рак репродуктивной системы, у женщин — груди. Об этом рассказал главный врач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Лукин.
«В Челябинской области, как и по всей стране, среди злокачественных новообразований лидируют рак предстательной железы, кожи, толстой кишки, легких и молочной железы. Ежегодно в регионе выявляют более 19 тысяч случаев, из которых почти 60% — на ранних стадиях», — привела слова Лукина пресс-служба регионального Минздрава в своем telegram-канале.
Эксперт отметил, что определить болезнь на ранних стадиях помогает диспансеризация. Диагностике названных выше видов рака во время обследований уделяют наиболее пристальное внимание.
Как URA.RU писало ранее, челябинцам объяснили, какие виды обследований и как часто нужно проходить для определения тех или иных злокачественных новообразований. Для этого онкологи составили шпаргалку.
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