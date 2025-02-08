В Екатеринбурге потушили автосервис, который начал гореть утром 9 февраля. Сгорели 5 машин, сообщил в пресс-службе МЧС.
«Пожарные эвакуировали 14 легковушек, огнем повреждены 5 авто. К тушению привлечены 38 специалистов и 14 единиц техники», — написано в telegram-канале ведомства.
О пожаре стало известно утром 9 февраля. Загорелся автосервис на Кислородной 7Л на Эльмаше. Очевидцы начали делиться кадрами в соцсетях, когда заметили огромный столб дыма. Горящее здание было площадью 1000 квадратных метров. Оно находится рядом с АГЗС. Таксисты массово покидали место происшествия.
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