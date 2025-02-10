Суд прекратил дело в отношении владельца мигрантского рынка в Кременкуле

Сосновский райсуд Челябинской области прекратил уголовное дело в отношении Ривожидина Махмадова, владельца рынка «Фермерский», который жители Кременкуля считают незаконным. Согласно базе данных суда, стороны договорились о судебном штрафе.
«Производство по делу прекращено. Назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф», — говорится в базе суда.
Махмадов попал под следствие осенью 2024 года. Ему были предъявлены обвинения в незаконном строительстве и нарушении правил пожарной безопасности. По версии следствия, бизнесмен открыл рынок без необходимого разрешения в органах местного самоуправления. При проверке было установлено, что на территории рынка расположено общежитие для рабочих. Там были зафиксированы грубые нарушения правил пожарной безопасности, представляющие реальную угрозу жизни и здоровья.
В ходе следствия обвинения по первому пункту отпали. Точнее, предприниматель отделался предупреждением. В суд дело ушло лишь с обвинениями по нарушениям правил пожарной безопасности, которые, видимо, были оперативно устранены.
Рынок переехал из Челябинска в Кременкуль, когда мэрия разрешила застроить территорию на улице Братьев Кашириных новым ЖК. Жители поселка начали жаловаться на вырубку леса под рынок, на фуры, портящие дороги. Прокуратура подала в суд на одного из владельцев рынка. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль законность переноса рынка из областного центра в пригород. Тогда же, по требованию губернатора Алексея Текслера, ГУ МВД по региону приостановило работу рынка и начало свою проверку.
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