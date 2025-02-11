В России нашли способ снизить цены на экзотические фрукты и креветки

Индия будет поставлять в Россию еще больше экзотических фруктов, овощей и другой продукции, а также увеличит закупки у росссийских предприятий. Об этом договорились заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и чрезвычайный полномочный посол Республики Индии в РФ Винай Кумар. Нарастить выгоды от двустороннего сотрудничества можно как за счет роста торговли, так и кооперации в сельском хозяйстве, пояснил URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов.
«Торговля сельхозпродукцией и продовольствием между Россией и Индией стремительно растет. Так, в прошлом году товарооборот продукции агропромышленного комплекса увеличился более чем на 60%. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии взаимной торговли», — сказал Дмитрий Патрушев на встрече с послом.
Основная задача, которую решают Россия и Индия сегодня — выравнивание дисбаланса и диверсификация торговли, рассказал URA.RU Олег Нилов. «Несмотря на существенный рост поставок продукции в Индию, Россия пока не получает такой же отдачи в свой адрес, хотя потенциал есть. Основные статьи индийских поставок как раз касаются агропродукции. Это рис, табак, чай, кофе, виноград, а также креветки и другие морепродукты. На фоне того, как значимо подорожали в России все эти позиции в прошлом году, увеличение поставок из Индии помогло бы снизить цены на них», — пояснил эксперт.
По словам Олега Нилова, Индия для России, как и Китай — безграничный рынок сбыта сельхозпродукции. Она готова закупать у России любую сельхозпродукцию, начиная с зерна, растительного масла, свинины, птицы, рыбы и всего остального. Это главные направления, по которым товарооборот может развиваться в ближайшие годы. Через развитие агроэкспорта Россия может заместить утраченные статьи дохода по продаже энергоресурсов. А российские производители могут нарастить устойчивый сбыт и иметь стабильный доход.
«Кроме того, Россия может с помощью Индии решить назревший кадровый кризис во многих отраслях, включая сельское хозяйство и стройку, поскольку рабочая сила в Индии недорогая и довольно квалифицированная. Кроме того, можно было бы создавать на заброшенных целинных землях российско-индийские сельхозпредприятия на принципах кооперации под строгим контролем государства», — считает эксперт.
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