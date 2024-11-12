Россия вышла на новый рынок, снизив зависимость от Китая

Замминистра сельского хозяйства Титов: РФ и Индия укрепили сотрудничество в АПК
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Взаимодействие России и Индии в АПК вышло на качественно новый уровень
Взаимодействие России и Индии в АПК вышло на качественно новый уровень Фото:

Россия и Индия укрепили сотрудничество в агропромышленном комплексе (АПК). Замминистра сельского хозяйства Максим Титов на пленарном заседании Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в Нью-Дели заявил, что взаимные поставки аграрной продукции выросли за год более чем на 50%. Как объяснил URA.RU заведующий кафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов, Россия, наращивая торговлю с другими странами, снижает зависимость от Китая и защищает цены на свою продукцию.

В ходе заседания Титов отметил, что взаимодействие России и Индии практически во всех сферах АПК вышло на качественно новый уровень. По его словам, сотрудничество также идет по линии служб ветеринарного и фитосанитарного надзора. Так, в 2024 году на индийский рынок стали поступать российские корма для домашних животных и рыбного хозяйства, добавил замминистра. Титов подчеркнул возможность отечественных производителей наращивать экспорт растительных масел, животноводческой и рыбной продукции, а также пшеницы и зернобобовых на рынок Индии.

Россия показала быстрорастущей экономике Индии, что может поставлять не только нефть, газ и алюминий, но и товары более глубокой переработки, отметил Владимир Осипов. Власти взяли курс на расширение списка экспортируемых продуктов и наращивание сотрудничества с новыми партнерами.

«Если раньше у нас основным рынком поставок был Китай, куда мы поставляли сою, кукурузу, пшеницу, то сейчас торговля с Индией диверсифицирует российский экспорт. Это помогает нам удерживать цены и формировать более устойчивую систему сбыта», — объяснил экономист.

Россия помогает Индии с продовольственной безопасностью, открывая при этом рынок сбыта с населением в более миллиарда человек, добавил Осипов. Практически все зерно, которое производится на территории членов БРИКС, потребляется этими же странами, поэтому у России есть хорошие перспективы для наращивания поставок агропродукции.

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Россия и Индия укрепили сотрудничество в агропромышленном комплексе (АПК). Замминистра сельского хозяйства Максим Титов на пленарном заседании Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в Нью-Дели заявил, что взаимные поставки аграрной продукции выросли за год более чем на 50%. Как объяснил URA.RU заведующий кафедрой Мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ им. Ломоносова Владимир Осипов, Россия, наращивая торговлю с другими странами, снижает зависимость от Китая и защищает цены на свою продукцию. В ходе заседания Титов отметил, что взаимодействие России и Индии практически во всех сферах АПК вышло на качественно новый уровень. По его словам, сотрудничество также идет по линии служб ветеринарного и фитосанитарного надзора. Так, в 2024 году на индийский рынок стали поступать российские корма для домашних животных и рыбного хозяйства, добавил замминистра. Титов подчеркнул возможность отечественных производителей наращивать экспорт растительных масел, животноводческой и рыбной продукции, а также пшеницы и зернобобовых на рынок Индии. Россия показала быстрорастущей экономике Индии, что может поставлять не только нефть, газ и алюминий, но и товары более глубокой переработки, отметил Владимир Осипов. Власти взяли курс на расширение списка экспортируемых продуктов и наращивание сотрудничества с новыми партнерами. «Если раньше у нас основным рынком поставок был Китай, куда мы поставляли сою, кукурузу, пшеницу, то сейчас торговля с Индией диверсифицирует российский экспорт. Это помогает нам удерживать цены и формировать более устойчивую систему сбыта», — объяснил экономист. Россия помогает Индии с продовольственной безопасностью, открывая при этом рынок сбыта с населением в более миллиарда человек, добавил Осипов. Практически все зерно, которое производится на территории членов БРИКС, потребляется этими же странами, поэтому у России есть хорошие перспективы для наращивания поставок агропродукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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