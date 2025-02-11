На маскировку кондиционеров в Перми потратят более 20 млн рублей

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Средства выделят из бюджета Перми в 2025 году
Средства выделят из бюджета Перми в 2025 году Фото:

Ремонт помещений и маскировка кондиционеров на муниципальных зданиях в Перми обойдется более чем в 20 млн рублей. Средства планируют выделить из городского бюджета в 2025 году.

«В 2025 году из бюджета Перми предлагается выделить 20,4 миллиона рублей на ремонт административных зданий и покупку маскирующих ограждений для кондиционеров на фасадах. Профинансировать ремонт и покупку ограждений мэрия планирует по направлению содержания имущественного комплекса административных зданий», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на проект поправок в бюджет города на 2025-2027 годы.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 марта пермякам придется маскировать кондиционеры. Требования будут действовать в отношении кондиционеров, расположенных на фасадах в центре города и на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения, магистрали городского значения.

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Ремонт помещений и маскировка кондиционеров на муниципальных зданиях в Перми обойдется более чем в 20 млн рублей. Средства планируют выделить из городского бюджета в 2025 году. «В 2025 году из бюджета Перми предлагается выделить 20,4 миллиона рублей на ремонт административных зданий и покупку маскирующих ограждений для кондиционеров на фасадах. Профинансировать ремонт и покупку ограждений мэрия планирует по направлению содержания имущественного комплекса административных зданий», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на проект поправок в бюджет города на 2025-2027 годы. Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 марта пермякам придется маскировать кондиционеры. Требования будут действовать в отношении кондиционеров, расположенных на фасадах в центре города и на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения, магистрали городского значения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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