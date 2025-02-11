Ремонт помещений и маскировка кондиционеров на муниципальных зданиях в Перми обойдется более чем в 20 млн рублей. Средства планируют выделить из городского бюджета в 2025 году.
«В 2025 году из бюджета Перми предлагается выделить 20,4 миллиона рублей на ремонт административных зданий и покупку маскирующих ограждений для кондиционеров на фасадах. Профинансировать ремонт и покупку ограждений мэрия планирует по направлению содержания имущественного комплекса административных зданий», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на проект поправок в бюджет города на 2025-2027 годы.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 1 марта пермякам придется маскировать кондиционеры. Требования будут действовать в отношении кондиционеров, расположенных на фасадах в центре города и на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения, магистрали городского значения.
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