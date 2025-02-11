Уже весной в ХМАО запустят цифровую модель развития инфраструктуры

Первая в России единая цифровая модель развития инфраструктуры муниципальных образований может быть запущена уже этой весной. Ее разработали в Югре для принятия управленческих решений, таких, как строительство и ремонт школ детских садов и прочего. Об этом сообщил директор департамента внутренней политики ХМАО Кирилл Харитонов.
«Запуск цифровой модели развития инфраструктуры муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры планируется в марте-апреле 2025 года. Она представляет собой универсальную платформу для принятия управленческих решений. <…> Готовые программные продукты для решения подобных задач в других регионах не представлены», — рассказал Харитонов ТАСС.
Благодаря такой модели, политики смогут отслеживать состояние и наличие различной инфраструктуры, чтобы оперативно принимать решения о необходимости ремонта или строительства. Все объекты в модели будут иметь описание и визуальное отображение, данные о которых поступят из различных информационных систем. При этом доступ обычных граждан к ней не предусмотрен.
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