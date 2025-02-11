Полиция наказала водителя, который прокатил друзей на капоте автомобиля
В Нижневартовске (ХМАО) 18-летний водитель на парковке возле торгового центра прокатил друзей на капоте автомобиля. За это полиция привлекла его к административной ответственности, а сам он извинился перед горожанами.
«В отношении 18-летнего местного жителя, гражданина РФ, были составлены пять административных материалов. Включая управление незарегистрированным автомобилем без водительского удостоверения и полиса ОСАГО», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.
Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Водитель принес извинения перед вартовчанами.
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