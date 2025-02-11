11 февраля 2025

В ХМАО водителю пришлось извиняться за катание друзей на капоте машины. Видео

В ХМАО водитель прокатил друзей на капоте машины и заработал штраф
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция наказала водителя, который прокатил друзей на капоте автомобиля
Полиция наказала водителя, который прокатил друзей на капоте автомобиля Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) 18-летний водитель на парковке возле торгового центра прокатил друзей на капоте автомобиля. За это полиция привлекла его к административной ответственности, а сам он извинился перед горожанами.

«В отношении 18-летнего местного жителя, гражданина РФ, были составлены пять административных материалов. Включая управление незарегистрированным автомобилем без водительского удостоверения и полиса ОСАГО», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции.

Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Водитель принес извинения перед вартовчанами.

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В Нижневартовске (ХМАО) 18-летний водитель на парковке возле торгового центра прокатил друзей на капоте автомобиля. За это полиция привлекла его к административной ответственности, а сам он извинился перед горожанами. «В отношении 18-летнего местного жителя, гражданина РФ, были составлены пять административных материалов. Включая управление незарегистрированным автомобилем без водительского удостоверения и полиса ОСАГО», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. Водитель принес извинения перед вартовчанами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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