Чиновники мэрии Перми уволились на фоне антикоррупционных проверок ФСБ

Сразу несколько сотрудников мэрии Перми в 2024 году были уличены в нарушении антикоррупционного законодательства. Это выяснилось в результате проверок регионального УФСБ, на фоне которых ряд муниципальных служащей уволились с работы. Так, одному из чиновников поступали «многочисленные перечисления денежных средств от физических лиц», законность которых он не подтвердил. Сейчас прокуратура добивается взыскания этих денег в доход государства.
«В 2024 году на основании анализа и письма прокуратуры города Перми в отношении служащего повторно инициирована и проведена антикоррупционная проверка (за 2023 год). По итогам проверки доклад направлен в прокуратуру города Перми, подготавливаются необходимые материалы для искового заявления о взыскании неподтвержденной суммы полученного дохода в доход РФ», — сказано в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
В Индустриальном районе сотрудник администрации не указал в своих сведениях о доходах счета в банковской организации и дохода от капитализации по счету. Мэрия проступок чиновника посчитала несущественным. Несмотря на это чиновник уволился «по собственному желанию» после проверки УФСБ. Подобным образом поступил и один из сотрудников горадминистрации, занимавший руководящую должность.
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