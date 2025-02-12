Экс-мэр из ХМАО, устроивший стрельбу, ждет предъявления обвинения для ухода на СВО

Бывший мэр одного из поселков ХМАО, который устроил стрельбу после секс-скандала с малолетней дочерью, ждет предъявления обвинения для последующего ухода в зону СВО. Этим объясняется пауза в подписании контракта с Минобороны, заявил источник URA.RU в силовых структурах.
«Он уже заявил о намерении уйти на СВО, но уже два месяца остается в регионе. Сейчас его никто не отпустит. Он будет находиться здесь до тех пор, пока ему не предъявят обвинение. Сразу после этого, если захочет, он сможет подписать контракт», — рассказал источник.
В отношении мэра было возбуждено уголовное дело по трем статьям: покушение на убийство, угроза убийства и незаконное проникновение. При этом источник в силовых структурах заверил, что возможность отправиться на СВО у бывшего сельского мэра остается. «Есть только несколько серьезных уголовных статей, которые не позволяют обвиняемому подписать контракт с Минобороны. Они связаны с терроризмом и госизменой», — прокомментировал собеседник.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший глава поселка был арестован после стрельбы в доме парня своей дочери-школьницы. Он останется в СИЗО до суда и заявил о своих намерениях уйти на СВО.
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