Главный инспектор Росхимпрофсоюза в Пермском крае умер на рабочем месте

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Тело специалиста обнаружили в его кабинете
Тело специалиста обнаружили в его кабинете Фото:

Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза в Пермском крае обнаружен мертвым в своем рабочем кабинете. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Государственной инспекции труда.

«Работник 1961 года рождения был обнаружен на рабочем месте утром 12 февраля без признаков жизни. Накануне коллеги видели его последний раз в конце рабочего дня в 17:00 в своем кабинете», — сказано в сообщении.

Государственная инспекция труда выясняет причины смерти. Про умершего известно, что он также занимал должность начальника управления министерства труда Пермского края.

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Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза в Пермском крае обнаружен мертвым в своем рабочем кабинете. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Государственной инспекции труда. «Работник 1961 года рождения был обнаружен на рабочем месте утром 12 февраля без признаков жизни. Накануне коллеги видели его последний раз в конце рабочего дня в 17:00 в своем кабинете», — сказано в сообщении. Государственная инспекция труда выясняет причины смерти. Про умершего известно, что он также занимал должность начальника управления министерства труда Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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