Главный инспектор Росхимпрофсоюза в Пермском крае умер на рабочем месте

Тело специалиста обнаружили в его кабинете
Главный технический инспектор Росхимпрофсоюза в Пермском крае обнаружен мертвым в своем рабочем кабинете. Об этом сообщили в telegram-канале региональной Государственной инспекции труда.
«Работник 1961 года рождения был обнаружен на рабочем месте утром 12 февраля без признаков жизни. Накануне коллеги видели его последний раз в конце рабочего дня в 17:00 в своем кабинете», — сказано в сообщении.
Государственная инспекция труда выясняет причины смерти. Про умершего известно, что он также занимал должность начальника управления министерства труда Пермского края.
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