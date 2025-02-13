Ветеранам СВО назвали даты бесплатных посещений музеев в 2025 году

Минкультуры: ветераны СВО смогут бесплатно посещать театры в праздники
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Солдаты ВС РФ смогут бесплатно посещать федеральные театры и филармонии в некоторые государственные праздники
Солдаты ВС РФ смогут бесплатно посещать федеральные театры и филармонии в некоторые государственные праздники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство культуры России объявило даты проведения бесплатной «Театрально-концертной недели» для ветеранов СВО. Посетить культурные места можно будет не только на День Победы. 

«В марте акция пройдет перед Международным женским днем (3-7 марта). В мае — под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (5-9 мая), а в IV квартале акция приурочена ко Дню героев России и Дню конституции (8-12 декабря)», — сообщили в Минкультуры РФ ТАСС.

Акция «Театрально-концертная неделя» организована Минкультуры РФ в сотрудничестве с государственным фондом «Защитники Отечества». В рамках этой акции участники специальной военной операции и члены семей погибших будут иметь возможность бесплатно посещать мероприятия в федеральных театрах и филармониях.

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Министерство культуры России объявило даты проведения бесплатной «Театрально-концертной недели» для ветеранов СВО. Посетить культурные места можно будет не только на День Победы.  «В марте акция пройдет перед Международным женским днем (3-7 марта). В мае — под эгидой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (5-9 мая), а в IV квартале акция приурочена ко Дню героев России и Дню конституции (8-12 декабря)», — сообщили в Минкультуры РФ ТАСС. Акция «Театрально-концертная неделя» организована Минкультуры РФ в сотрудничестве с государственным фондом «Защитники Отечества». В рамках этой акции участники специальной военной операции и члены семей погибших будут иметь возможность бесплатно посещать мероприятия в федеральных театрах и филармониях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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