Водитель, устроивший смертельное ДТП на челябинской трассе, попал под следствие

В отношении водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП на трассе в Агаповском районе, возбудили уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В Агаповском районе следователями райотдела МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.246 УК РФ. В настоящее время расследование обстоятельств и причин ДТП продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Сейчас по делу назначен ряд судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Они должны помочь прояснить картину произошедшего. К проверке также подключилась прокуратура. Сотрудники изучат деятельность организации-перевозчика в плане исполнения законодательства об охране труда. По результатам проверки в случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.
ДТП произошло вечером 12 февраля на 299 километре автодороги «Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск». Предварительно, водитель автобуса «ГАЗ» выехал на встречку (выезд запрещен) и врезался в Daewoo Matiz, в котором ехала семья из четырех человек (родители и двое детей). В результате ДТП взрослые погибли на месте. Дети были госпитализированы.
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