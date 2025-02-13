В Екатеринбурге утром 14 февраля на улице Репина вспыхнул 019-й автобус. Пассажиры эвакуировались в момент, когда началось задымление, рассказал URA.RU очевидец.
«Возле „Радуги парка“ на ходу загорелся пассажирский автобус. Все началось с задымления, а потом огонь охватил моторный отсек. На место оперативно прибыли медики и спасатели», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС URA.RU пояснили, что площадь пожара составила десять квадратных метров. За пять минут возгорание потушили восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
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