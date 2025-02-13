13 февраля 2025

В Екатеринбурге возле ТЦ «Радуга парк» вспыхнул автобус с пассажирами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, чп, пожарный, мчс россии
Во время пожара никто не пострадал (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 14 февраля на улице Репина вспыхнул 019-й автобус. Пассажиры эвакуировались в момент, когда началось задымление, рассказал URA.RU очевидец.

«Возле „Радуги парка“ на ходу загорелся пассажирский автобус. Все началось с задымления, а потом огонь охватил моторный отсек. На место оперативно прибыли медики и спасатели», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС URA.RU пояснили, что площадь пожара составила десять квадратных метров. За пять минут возгорание потушили восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

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В Екатеринбурге утром 14 февраля на улице Репина вспыхнул 019-й автобус. Пассажиры эвакуировались в момент, когда началось задымление, рассказал URA.RU очевидец. «Возле „Радуги парка“ на ходу загорелся пассажирский автобус. Все началось с задымления, а потом огонь охватил моторный отсек. На место оперативно прибыли медики и спасатели», — сказал собеседник агентства. В пресс-службе регионального ГУ МЧС URA.RU пояснили, что площадь пожара составила десять квадратных метров. За пять минут возгорание потушили восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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