В Раде Украины предрекли потерю еще больших территорий

Народный депутат Украины Максим Бужанский выразил обеспокоенность возможным давлением на Украину во время конференции в Мюнхене, где страну могут попытаться уговорить отказаться от тех территорий, которые не контролируются Россией. О своих опасениях он написал в своем telegram-канале.
«Допускаю, что сегодня в Мюнхене прозвучат предложения или тезисы, целью которых будет миром дать РФ не только то, что она уже [освободила], но и то, что она [не контролирует]. Предполагаю, что если это случится, Украина ответит отказом», — написал Бужанский в своем канале. По словам нардепа, если предложения о разделе территорий будут сделаны, Украине потребуется мобилизовать все свои силы и продемонстрировать единство, чтобы следующее предложение было лучше предыдущего.
Переговоры в Мюнхене запланированы на 14 февраля, передает MK.RU. Там состоится встреча представителей США, РФ и Украины, сообщает 360.Ru. Украинский лидер Владимир Зеленский уже прибыл туда. До этого в МИД РФ отмечали, что международное российское ведомство не позвали на мероприятие.
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