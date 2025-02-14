В Раде Украины предрекли потерю еще больших территорий

Бужанский: Киеву предложат отказаться от территорий, которые не контролем РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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В раде Украины заявили о том, что Киев уговорят отказаться от большинства территорий
В раде Украины заявили о том, что Киев уговорят отказаться от большинства территорий Фото:

Народный депутат Украины Максим Бужанский выразил обеспокоенность возможным давлением на Украину во время конференции в Мюнхене, где страну могут попытаться уговорить отказаться от тех территорий, которые не контролируются Россией. О своих опасениях он написал в своем telegram-канале.

«Допускаю, что сегодня в Мюнхене прозвучат предложения или тезисы, целью которых будет миром дать РФ не только то, что она уже [освободила], но и то, что она [не контролирует]. Предполагаю, что если это случится, Украина ответит отказом», — написал Бужанский в своем канале. По словам нардепа, если предложения о разделе территорий будут сделаны, Украине потребуется мобилизовать все свои силы и продемонстрировать единство, чтобы следующее предложение было лучше предыдущего.

Переговоры в Мюнхене запланированы на 14 февраля, передает MK.RU. Там состоится встреча представителей США, РФ и Украины, сообщает 360.Ru. Украинский лидер Владимир Зеленский уже прибыл туда. До этого в МИД РФ отмечали, что международное российское ведомство не позвали на мероприятие. 

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Народный депутат Украины Максим Бужанский выразил обеспокоенность возможным давлением на Украину во время конференции в Мюнхене, где страну могут попытаться уговорить отказаться от тех территорий, которые не контролируются Россией. О своих опасениях он написал в своем telegram-канале. «Допускаю, что сегодня в Мюнхене прозвучат предложения или тезисы, целью которых будет миром дать РФ не только то, что она уже [освободила], но и то, что она [не контролирует]. Предполагаю, что если это случится, Украина ответит отказом», — написал Бужанский в своем канале. По словам нардепа, если предложения о разделе территорий будут сделаны, Украине потребуется мобилизовать все свои силы и продемонстрировать единство, чтобы следующее предложение было лучше предыдущего. Переговоры в Мюнхене запланированы на 14 февраля, передает MK.RU. Там состоится встреча представителей США, РФ и Украины, сообщает 360.Ru. Украинский лидер Владимир Зеленский уже прибыл туда. До этого в МИД РФ отмечали, что международное российское ведомство не позвали на мероприятие. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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