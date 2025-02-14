Песков: Путин обсудил на Совбезе недавний разговор с Трампом

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Владимир Путин обсудил на Совбезе разговор по телефону с Дональдом Трампом
Владимир Путин обсудил на Совбезе разговор по телефону с Дональдом Трампом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин на закрытом совещании с Советом безопасности обсудил недавний телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, а также текущие аспекты российско-американских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, [Путин] обсуждал (переговоры с Трампом во время Совбеза — прим. URA.RU)», — уточнил Песков. Его слова передает ТАСС. 

Заседание Совбеза с участием Владимира Путина прошло 14 февраля. Оно проходило в закрытом формате. За несколько дней до этого Путин переговорил по телефону с Дональдом Трампом. Лидеры государств обсуждали обстановку вокруг Украины, передает телеканал «Царьград».

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Президент России Владимир Путин на закрытом совещании с Советом безопасности обсудил недавний телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, а также текущие аспекты российско-американских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, [Путин] обсуждал (переговоры с Трампом во время Совбеза — прим. URA.RU)», — уточнил Песков. Его слова передает ТАСС.  Заседание Совбеза с участием Владимира Путина прошло 14 февраля. Оно проходило в закрытом формате. За несколько дней до этого Путин переговорил по телефону с Дональдом Трампом. Лидеры государств обсуждали обстановку вокруг Украины, передает телеканал «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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