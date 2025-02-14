Киев хочет сорвать переговоры, был ли удар по Чернобыльской АЭС: главные заявления Пескова 14 февраля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию украинских СМИ о якобы попадании российского дрона в саркофаг Чернобыльской АЭС. Он отметил, что такие слухи выгодны киевскому режиму, стремящемуся сорвать мирные переговоры между РФ и США. Эти и другие заявления Пескова 14 февраля — в материале URA.RU.
Был ли удар по Чернобыльской АЭС
Официальный представитель Кремля опроверг информацию о нападении на саркофаг Чернобыльской АЭС, заявив, что это провокация со стороны киевского режима. Песков отметил, что в Киеве могут быть люди, которые против начала мирных переговоров, и они всячески будут стремиться им препятствовать.
«Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать с переговорным процессом. Очевидно, эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать», — отметил Песков.
Встреча представителей США и РФ в Мюнхене
Песков подтвердил, что встреча между представителями России и США состоится на Мюнхенской конференции. После телефонного разговора глав государств было решено организовать контакты между их помощниками, однако это потребует времени. Детали встречи будут опубликованы позже. По другим вопросам, связанным с урегулированием ситуации на Украине, новостей нет. При этом представитель МИДа России Мария Захарова уточняла, что представителей дипминистерства в Мюнхен не приглашали.
Реакция Путина на возвращение Винника в РФ
Президент РФ был рад возвращению Александра Винника из американской тюрьмы. По словам Пескова, это радостное событие, так как Винник отбывал «необоснованное наказание» в США.
Винник вернулся в Россию ночью 14 февраля после 7,5 лет заключения за финансовые преступления. Он был обменян на американца Марка Фогеля. Песков пока не уточнил, позвонит ли Путин Виннику после его прибытия в РФ.
Отношение к G7 после выхода России
Песков отметил, что «Большая семерка» утратила свою релевантность, поскольку центры экономического роста переместились в другие регионы. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии отношений с G20, так как этот формат лучше отражает «экономический локомотив» мира.
Пресс-секретарь также добавил, что текущий состав G7 объединяет страны, которые не являются лидерами по росту в различных экономических и социальных параметрах, что подчеркивает снижение значимости этой группы. Он заявил, что конструктивное взаимодействие в рамках «двадцатки» более важно для России.
«Военные рычаги» давления на Москву от США
Песков, комментируя слова вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса о возможном применении «военных рычагов» давления на РФ, включая отправку американских войск на Украину, заявил, что ранее не слышал подобной информации. Он подчеркнул, что Россия рассчитывает в ходе контактов с США получить разъяснения по этому вопросу.
График Путина
Песков сообщил, что Путин планирует сегодня провести встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаемым в рамках традиционных контактов с губернаторами, что является постоянной частью рабочего графика президента. Позже пройдет совещание Совета безопасности в формате ВКС, на котором Путин обозначит темы для обсуждения, а также состоятся несколько закрытых контактов.
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