ВС РФ освободили Зеленое Поле в ДНР

ВС РФ освободили очередное село в ДНР, передает Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили село Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«[Российские солдаты] освободили село Зеленое Поле», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. В освобождении территории участвовали бойцы из группировки войск «Юг».
Российские бойцы планомерно продвигаются вглубь ДНР. Накануне было освобождено село Водяное Второе.
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