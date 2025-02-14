ВС РФ освободили Зеленое Поле в ДНР

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ВС РФ освободили очередное село в ДНР, передает Минобороны РФ
ВС РФ освободили очередное село в ДНР, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили село Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«[Российские солдаты] освободили село Зеленое Поле», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. В освобождении территории участвовали бойцы из группировки войск «Юг».

Российские бойцы планомерно продвигаются вглубь ДНР. Накануне было освобождено село Водяное Второе. 

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ВС РФ освободили село Зеленое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «[Российские солдаты] освободили село Зеленое Поле», — сообщает военное ведомство в своем telegram-канале. В освобождении территории участвовали бойцы из группировки войск «Юг». Российские бойцы планомерно продвигаются вглубь ДНР. Накануне было освобождено село Водяное Второе. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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