Российские солдаты взяли под контроль еще одну территорию в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Дачное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вслед за Зеленым Полем в ДНР российские военные также взяли под контроль населенный пункт Дачное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские солдаты освободили <...> Дачное (ДНР)», — уточнили в военном министерстве. Незадолго до этого также сообщалось об освобождении села Зеленое Поле, которое также находится в Донецкой республике.
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