Российские солдаты взяли под контроль еще одну территорию в ДНР

Минобороны РФ: солдаты группировки «Юг» освободили Дачное
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ВС РФ взяли под контроль Дачное
ВС РФ взяли под контроль Дачное Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вслед за Зеленым Полем в ДНР российские военные также взяли под контроль населенный пункт Дачное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские солдаты освободили <...> Дачное (ДНР)», — уточнили в военном министерстве. Незадолго до этого также сообщалось об освобождении села Зеленое Поле, которое также находится в Донецкой республике.

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Вслед за Зеленым Полем в ДНР российские военные также взяли под контроль населенный пункт Дачное. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские солдаты освободили <...> Дачное (ДНР)», — уточнили в военном министерстве. Незадолго до этого также сообщалось об освобождении села Зеленое Поле, которое также находится в Донецкой республике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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