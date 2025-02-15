В Алапаевске (Свердловская область) продают редкий Plymouth Barracuda с пробегом в один миллион километров. Машина была выпущена в 1972 году и продается за девять миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
«Пocлe пoлнoго вoсстановления pедкий вo всeм мире Plymоuth Вarracuda, пpoдaжа только с пеpeучeтом», — написано в объявлении. Продавец подробно расписал, какие замены были произведены и в каком сейчас состоянии машина.
Plymouth Barracuda 5.2 AT — это классический американский маслкар (тип машин с мощным двигателем), выпускавшийся в 1960–70-х годах. Отличительной чертой модели был агрессивный дизайн и высокая мощность установленного мотора V8 с большим объемом. Считается культовым маслкаром.
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