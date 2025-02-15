15 февраля 2025

В Свердловской области продают культовую американскую машину. Фото

В Свердловской области продают Plymouth Barracuda 1972 года с пробегом в миллион
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На «Авито» появилось объявление о продаже машины с пробегом в миллион километров
На «Авито» появилось объявление о продаже машины с пробегом в миллион километров Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) продают редкий Plymouth Barracuda с пробегом в один миллион километров. Машина была выпущена в 1972 году и продается за девять миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«Пocлe пoлнoго вoсстановления pедкий вo всeм мире Plymоuth Вarracuda, пpoдaжа только с пеpeучeтом», — написано в объявлении. Продавец подробно расписал, какие замены были произведены и в каком сейчас состоянии машина.

Plymouth Barracuda 5.2 AT — это классический американский маслкар (тип машин с мощным двигателем), выпускавшийся в 1960–70-х годах. Отличительной чертой модели был агрессивный дизайн и высокая мощность установленного мотора V8 с большим объемом. Считается культовым маслкаром.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Алапаевске (Свердловская область) продают редкий Plymouth Barracuda с пробегом в один миллион километров. Машина была выпущена в 1972 году и продается за девять миллионов рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «Пocлe пoлнoго вoсстановления pедкий вo всeм мире Plymоuth Вarracuda, пpoдaжа только с пеpeучeтом», — написано в объявлении. Продавец подробно расписал, какие замены были произведены и в каком сейчас состоянии машина. Plymouth Barracuda 5.2 AT — это классический американский маслкар (тип машин с мощным двигателем), выпускавшийся в 1960–70-х годах. Отличительной чертой модели был агрессивный дизайн и высокая мощность установленного мотора V8 с большим объемом. Считается культовым маслкаром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...