В Перми рухнули цены на такси

В Перми с декабря 2024 года по январь 2025 года снизилась стоимость поездок на такси. Один километр пути подешевел на 1,26 рубля или на 2,79%. Такие данные опубликованы в отчете Росстата.
«Проезд в такси, в расчете на один километр пути, в Перми в декабре 2024 года стоил 46,50 рубля. В январе 2025 года цена снизилась до 45,24 рубля», — сказано на сайте Росстата.
Также ведомство отметило снижение средней стоимости поездок в Пермском крае. В регионе цена за километр пути сократилась с 43,58 рубля до 43,04 рубля. Несмотря на удешевление, такси в Прикамье остается одним из самых дорогих в Приволжском федеральном округе. Выше стоимость только в Кировской (43,83 рубля) и Нижегородской областях (48,52 рубля)
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