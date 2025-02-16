В команде Куйвашева ответили на новую волну слухов о его отставке

Пресс-служба правительства опровергла скорый уход губернатора Куйвашева

17 февраля 2025 в 14:47 Размер текста - 17 +

В команде губернатора уверяют, что уходить он не собираетася Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не готовится к досрочному сложению полномочий. Об этом URA.RU заявили в областном департаменте информационной политики, реагируя на новую серию публикацией о якобы скорой смене власти в регионе. «Губернатор — выборная должность. В 2022 году свердловчане избрали Евгения Куйвашева губернатором сроком на пять лет. Таким образом, он продолжил свою деятельность по развитию Среднего Урала, которую ведет еще с первого губернаторского срока — с 2012 года. Соответствующая работа будет продолжена и впредь — в рамках срока полномочий», — говорится в комментарии ДИПа. Там добавили, что в ближайшее время у Куйвашева запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону и за его пределы. Новость по теме Куйвашев заявил URA.RU, что слухи о его отставке — «умышленная волна» Слухи об отъезде Куйвашева на повышение в Москву возникают стабильно раз в несколько месяцев. Мощная информационная волна была, например, весной 2024-го, когда формировался новый состав федерального правительства. Отвечая на публикации в СМИ и telegram-каналах, Куйвашев тогда говорил URA.RU, что доработает до конца своего текущего срока, то есть до 2027 года. При этом с сентября свердловский истеблишмент, как сообщало агентство, обсуждает новую версию: что перестановка якобы может случиться уже в апреле 2025-го (не исключено, что ее намеренно распространяют недоброжелатели первого лица). Очередную волну спровоцировала газета «Ведомости», в ночь на 17 февраля сообщившая, что Куйвашеву якобы подыскивают новую работу в федеральных структурах. Ничего принципиально нового по сравнению со слухами, обсуждающимися региональной элитой последние несколько месяцев, издание при этом не рассказало. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев не готовится к досрочному сложению полномочий. Об этом URA.RU заявили в областном департаменте информационной политики, реагируя на новую серию публикацией о якобы скорой смене власти в регионе. «Губернатор — выборная должность. В 2022 году свердловчане избрали Евгения Куйвашева губернатором сроком на пять лет. Таким образом, он продолжил свою деятельность по развитию Среднего Урала, которую ведет еще с первого губернаторского срока — с 2012 года. Соответствующая работа будет продолжена и впредь — в рамках срока полномочий», — говорится в комментарии ДИПа. Там добавили, что в ближайшее время у Куйвашева запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону и за его пределы. Слухи об отъезде Куйвашева на повышение в Москву возникают стабильно раз в несколько месяцев. Мощная информационная волна была, например, весной 2024-го, когда формировался новый состав федерального правительства. Отвечая на публикации в СМИ и telegram-каналах, Куйвашев тогда говорил URA.RU, что доработает до конца своего текущего срока, то есть до 2027 года. При этом с сентября свердловский истеблишмент, как сообщало агентство, обсуждает новую версию: что перестановка якобы может случиться уже в апреле 2025-го (не исключено, что ее намеренно распространяют недоброжелатели первого лица). Очередную волну спровоцировала газета «Ведомости», в ночь на 17 февраля сообщившая, что Куйвашеву якобы подыскивают новую работу в федеральных структурах. Ничего принципиально нового по сравнению со слухами, обсуждающимися региональной элитой последние несколько месяцев, издание при этом не рассказало.