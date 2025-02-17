17 февраля 2025

Власти Екатеринбурга выдали миллионы разрешений на строительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , строители, строительные леса, строительство, стройка, новостройка
За год в городе ввели 1,7 млн «квадратов» жилья Фото:

В Екатеринбурге за 2024 год власти выдали около 2,8 миллиона разрешений на строительство (против 1,6 млн разрешений в 2023-м). За этот период застройщики возвели 1,7 млн квадратных метров жилья, рассказал на круглом столе с представителями отрасли вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.

«Мы ждем только позитивных изменений. Если сравнить по выданным разрешениям на строительство, динамика положительная — упаднических настроений нет», — пояснил замглавы Екатеринбурга на круглом столе застройщиков. В 2023-м таких разрешений выдали 1,6 млн.

По его словам, помимо жилья в городе активно строили социальные объекты. Из таких — школы на улицах Рощинской и Советской. Горадминистрация ожидает аналогичные результаты и к концу текущего года.

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В Екатеринбурге за 2024 год власти выдали около 2,8 миллиона разрешений на строительство (против 1,6 млн разрешений в 2023-м). За этот период застройщики возвели 1,7 млн квадратных метров жилья, рассказал на круглом столе с представителями отрасли вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU. «Мы ждем только позитивных изменений. Если сравнить по выданным разрешениям на строительство, динамика положительная — упаднических настроений нет», — пояснил замглавы Екатеринбурга на круглом столе застройщиков. В 2023-м таких разрешений выдали 1,6 млн. По его словам, помимо жилья в городе активно строили социальные объекты. Из таких — школы на улицах Рощинской и Советской. Горадминистрация ожидает аналогичные результаты и к концу текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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