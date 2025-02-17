Власти Екатеринбурга выдали миллионы разрешений на строительство

В Екатеринбурге за 2024 год власти выдали около 2,8 миллиона разрешений на строительство (против 1,6 млн разрешений в 2023-м). За этот период застройщики возвели 1,7 млн квадратных метров жилья, рассказал на круглом столе с представителями отрасли вице-мэр по транспорту и строительству Рустам Галямов, передает корреспондент URA.RU.
«Мы ждем только позитивных изменений. Если сравнить по выданным разрешениям на строительство, динамика положительная — упаднических настроений нет», — пояснил замглавы Екатеринбурга на круглом столе застройщиков. В 2023-м таких разрешений выдали 1,6 млн.
По его словам, помимо жилья в городе активно строили социальные объекты. Из таких — школы на улицах Рощинской и Советской. Горадминистрация ожидает аналогичные результаты и к концу текущего года.
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