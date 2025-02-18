«Союзмультфильм» заваливает свердловских бизнесменов исками

С начала 2025 года киностудия «Союзмультфильм» подала 16 исков против свердловских предпринимателей. Судя по данным регионального Арбитражного суда, претензии поступают как компаниям, так и частным лицам.
Первое заявление поступило в суд 21 января, последнее — 13 февраля. Сумма исковых требований разнится — от 50 до 200 тысяч рублей.
В прошлые годы киностудия судилась со свердловскими бизнесменами из-за нарушения исключительных авторских прав на персонажей. Но суммы были меньше: максимально «Союзмультфильм» требовал 100 тысяч рублей.
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