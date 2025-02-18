«Союзмультфильм» заваливает свердловских бизнесменов исками

«Союзмультфильм» подал 16 исков к свердловским бизнесменам
© Служба новостей «URA.RU»
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Изображения героев мультфильмов становятся предметом споров
Изображения героев мультфильмов становятся предметом споров Фото:

С начала 2025 года киностудия «Союзмультфильм» подала 16 исков против свердловских предпринимателей. Судя по данным регионального Арбитражного суда, претензии поступают как компаниям, так и частным лицам.

Первое заявление поступило в суд 21 января, последнее — 13 февраля. Сумма исковых требований разнится — от 50 до 200 тысяч рублей.

В прошлые годы киностудия судилась со свердловскими бизнесменами из-за нарушения исключительных авторских прав на персонажей. Но суммы были меньше: максимально «Союзмультфильм» требовал 100 тысяч рублей.

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С начала 2025 года киностудия « Союзмультфильм» подала 16 исков против свердловских предпринимателей. Судя по данным регионального Арбитражного суда, претензии поступают как компаниям, так и частным лицам. Первое заявление поступило в суд 21 января, последнее — 13 февраля. Сумма исковых требований разнится — от 50 до 200 тысяч рублей. В прошлые годы киностудия судилась со свердловскими бизнесменами из-за нарушения исключительных авторских прав на персонажей. Но суммы были меньше: максимально « Союзмультфильм» требовал 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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