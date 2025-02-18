На Украине переживают из-за молчания Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский прекратил свои вечерние видеообращения с 13 февраля. Об этом пишут украинские СМИ, отмечая, что раньше, даже во время международных поездок, глава страны всегда умудрялся записывать свои обращения к жителям Украины.
«Такого длинного перерыва он [Зеленский] не делал с начала конфликта с Россией», — отмечает Страна.ua. При этом указывается, что несмотря на активные поездки Зеленского в другие страны, ранее это не мешало ему записывать видеообращения. Причины такого поведения украинского лидера не раскрываются.
Перед последним обращением Зеленского к свои горожанам как состоялся телефонный разговор между российским главой Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, где политики обсуждали обстановку на Украине. После прошла Мюнхенская конференция в Германии, где США сделали ряд критических заявлений против Европы и призвали Киев к переговорам. В настоящий момент проходят переговоры в Саудовской Аравии, куда украинских делегатов не пригласили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.