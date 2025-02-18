На Украине переживают из-за молчания Зеленского

«Страна.ua»: Зеленский бросил записывать ежевечерние видеообращения
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Владимир Зеленский престал записывать свои обращения к жителям Украины
Владимир Зеленский престал записывать свои обращения к жителям Украины Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский прекратил свои вечерние видеообращения с 13 февраля. Об этом пишут украинские СМИ, отмечая, что раньше, даже во время международных поездок, глава страны всегда умудрялся записывать свои обращения к жителям Украины. 

«Такого длинного перерыва он [Зеленский] не делал с начала конфликта с Россией», — отмечает Страна.ua. При этом указывается, что несмотря на активные поездки Зеленского в другие страны, ранее это не мешало ему записывать видеообращения. Причины такого поведения украинского лидера не раскрываются. 

Перед последним обращением Зеленского к свои горожанам как состоялся телефонный разговор между российским главой Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, где политики обсуждали обстановку на Украине. После прошла Мюнхенская конференция в Германии, где США сделали ряд критических заявлений против Европы и призвали Киев к переговорам. В настоящий момент проходят переговоры в Саудовской Аравии, куда украинских делегатов не пригласили. 

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Украинский лидер Владимир Зеленский прекратил свои вечерние видеообращения с 13 февраля. Об этом пишут украинские СМИ, отмечая, что раньше, даже во время международных поездок, глава страны всегда умудрялся записывать свои обращения к жителям Украины.  «Такого длинного перерыва он [Зеленский] не делал с начала конфликта с Россией», — отмечает Страна.ua. При этом указывается, что несмотря на активные поездки Зеленского в другие страны, ранее это не мешало ему записывать видеообращения. Причины такого поведения украинского лидера не раскрываются.  Перед последним обращением Зеленского к свои горожанам как состоялся телефонный разговор между российским главой Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, где политики обсуждали обстановку на Украине. После прошла Мюнхенская конференция в Германии, где США сделали ряд критических заявлений против Европы и призвали Киев к переговорам. В настоящий момент проходят переговоры в Саудовской Аравии, куда украинских делегатов не пригласили. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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