В Екатеринбурге стало больше наркоманов

В Екатеринбурге в 2024 зарегистрировали на 7,5% больше наркоманов, чем в 2023-м
© Служба новостей «URA.RU»
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Темный переулок. Тюмень, преступник, мужчина, темный переулок
Больше всего наркоманов среди людей в возрасте от 30 до 39 лет Фото:

В Екатеринбурге число горожан с наркоманией в 2024 году выросло на 7,5% по сравнению с 2023-м. Всего было зарегистрировано 2590 человек с этой зависимостью, рассказала, выступая в гордуме, глава управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики мэрии Оксана Кучкасова. Ее слова передает корреспондент URA.RU.

«С заболеваемостью „наркомания“ зарегистрировано 2590 человек. Больше всего людей в возрасте от 30 до 39 лет. Рост по сравнению с прошлым [2023] годом составил 7,5%», — отметила Кучкасова. При этом среди несовершеннолетних наркоманов становится меньше: в 2024 году было зарегистрировано всего 36 подростков, из них один — ребенок.

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В Екатеринбурге число горожан с наркоманией в 2024 году выросло на 7,5% по сравнению с 2023-м. Всего было зарегистрировано 2590 человек с этой зависимостью, рассказала, выступая в гордуме, глава управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики мэрии Оксана Кучкасова. Ее слова передает корреспондент URA.RU. «С заболеваемостью „наркомания“ зарегистрировано 2590 человек. Больше всего людей в возрасте от 30 до 39 лет. Рост по сравнению с прошлым [2023] годом составил 7,5%», — отметила Кучкасова. При этом среди несовершеннолетних наркоманов становится меньше: в 2024 году было зарегистрировано всего 36 подростков, из них один — ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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