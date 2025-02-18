В Екатеринбурге стало больше наркоманов

В Екатеринбурге в 2024 зарегистрировали на 7,5% больше наркоманов, чем в 2023-м

18 февраля 2025 в 14:15 Размер текста - 17 +

Больше всего наркоманов среди людей в возрасте от 30 до 39 лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге число горожан с наркоманией в 2024 году выросло на 7,5% по сравнению с 2023-м. Всего было зарегистрировано 2590 человек с этой зависимостью, рассказала, выступая в гордуме, глава управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики мэрии Оксана Кучкасова. Ее слова передает корреспондент URA.RU. «С заболеваемостью „наркомания“ зарегистрировано 2590 человек. Больше всего людей в возрасте от 30 до 39 лет. Рост по сравнению с прошлым [2023] годом составил 7,5%», — отметила Кучкасова. При этом среди несовершеннолетних наркоманов становится меньше: в 2024 году было зарегистрировано всего 36 подростков, из них один — ребенок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге число горожан с наркоманией в 2024 году выросло на 7,5% по сравнению с 2023-м. Всего было зарегистрировано 2590 человек с этой зависимостью, рассказала, выступая в гордуме, глава управления по вопросам охраны здоровья департамента соцполитики мэрии Оксана Кучкасова. Ее слова передает корреспондент URA.RU. «С заболеваемостью „наркомания“ зарегистрировано 2590 человек. Больше всего людей в возрасте от 30 до 39 лет. Рост по сравнению с прошлым [2023] годом составил 7,5%», — отметила Кучкасова. При этом среди несовершеннолетних наркоманов становится меньше: в 2024 году было зарегистрировано всего 36 подростков, из них один — ребенок.