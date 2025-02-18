В Пермском крае упали цены на аренду автомобилей

В январе 2025 года в Пермском крае уменьшилась стоимость аренды автомобилей. Цена одного часа проката машины упала до 88,69 рубля. Этот показатель на 4,45% меньше стоимости, которая была в июне 2024 года. Об этом сказано в отчете Росстата.
«С июня по ноябрь 2024 года средняя стоимость услуги аренды автомобилей за один час составляла 92,64 рубля. В январе цена уменьшилась до 88,69 рубля», — сказано на сайте Росстата.
Уточняется, что в Пермском крае самая доступная аренда автомобилей среди регионов Приволжского федерального округа. Дороже всего брать машину на прокат в Ульяновской (135,81 рубля за час), Пензенской (123,60 рубля) и Самарской (120,01 рубля) областях.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на такси. Поездки подешевели почти на 3%.
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