18 февраля 2025

В Пермском крае упали цены на аренду автомобилей

В Пермском крае цены на аренду автомобилей снизились на 4,45%
© Служба новостей «URA.RU»
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Час аренды автомобиля в Перми стоит 88,69 рублей
Час аренды автомобиля в Перми стоит 88,69 рублей Фото:

В январе 2025 года в Пермском крае уменьшилась стоимость аренды автомобилей. Цена одного часа проката машины упала до 88,69 рубля. Этот показатель на 4,45% меньше стоимости, которая была в июне 2024 года. Об этом сказано в отчете Росстата.

«С июня по ноябрь 2024 года средняя стоимость услуги аренды автомобилей за один час составляла 92,64 рубля. В январе цена уменьшилась до 88,69 рубля», — сказано на сайте Росстата.

Уточняется, что в Пермском крае самая доступная аренда автомобилей среди регионов Приволжского федерального округа. Дороже всего брать машину на прокат в Ульяновской (135,81 рубля за час), Пензенской (123,60 рубля) и Самарской (120,01 рубля) областях.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на такси. Поездки подешевели почти на 3%.

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В январе 2025 года в Пермском крае уменьшилась стоимость аренды автомобилей. Цена одного часа проката машины упала до 88,69 рубля. Этот показатель на 4,45% меньше стоимости, которая была в июне 2024 года. Об этом сказано в отчете Росстата. «С июня по ноябрь 2024 года средняя стоимость услуги аренды автомобилей за один час составляла 92,64 рубля. В январе цена уменьшилась до 88,69 рубля», — сказано на сайте Росстата. Уточняется, что в Пермском крае самая доступная аренда автомобилей среди регионов Приволжского федерального округа. Дороже всего брать машину на прокат в Ульяновской (135,81 рубля за час), Пензенской (123,60 рубля) и Самарской (120,01 рубля) областях. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми снизились цены на такси. Поездки подешевели почти на 3%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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