Власти Пермского края изыскали в бюджете миллиарды на поддержку участников СВО

В Пермском крае власти увеличивают объем резервного фонда ради поддержки участников спецоперации и их семей. На эти цели дополнительно потребуется 9 млрд рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства края. Свои предложения по поправкам в бюджет региона на 2025-2027 годы губернатор Дмитрий Махонин представил депутатам фракции «Единая Россия» в краевом парламенте.
«В 2025 году серьезные средства будут направлены на обеспечение комплекса мер поддержки участников СВО, их семей и добровольцев. Резервный фонд будет увеличен на 9 млрд рублей», — говорится на сайте главы региона. Также власти на 9,5% проиндексируют социальные выплаты и пособия льготникам: труженикам тыла, ветеранам труда, многодетным семьям. Индексация коснется и фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений.
«Дополнительные средства, прежде всего, идут на исполнение наших социальных обязательств», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Дополнительное финансирование будет направлено на сферу здравоохранения. Так, средства будут выделены для привлечения в медучреждения врачей. Часть денег из бюджета пойдет на реализацию крупных спортивных проектов, строительство и модернизацию объектов. Махонин призвал коллег использовать все доступные инструменты для пополнения регионального бюджета, включая налог на прибыль среднего и малого бизнеса и привлечение федеральной поддержки.
Ранее стало известно, что краевые власти готовят новые меры поддержки для участников спецоперации: им компенсируют расходы на оплату путевок в детские загородные лагеря. Помимо этого семьи участников СВО получат первоочередное право на получение выплаты для приобретения жилой недвижимости.
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