На Челябинскую область надвигаются многодневные 32-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В предстоящую ночь в регионе резко похолодает
В предстоящую ночь в регионе резко похолодает Фото:

Предстоящая ночь, 20 февраля, станет одной из самых холодных для жителей Челябинской области. В некоторых районах региона температура воздуха опустится до 32 градусов и ночные морозы продлятся несколько дней. О резком похолодании сообщают синоптики «Гисметео».

«В ночь со среды на четверг в горах и низинах Челябинской области похолодает до -32. Местами туманы, изморозь и гололед. Ночной холод в регионе прогнозируется несколько ночей подряд», — говорится на сайте «Гисметео».

Отмечается, что в ночь на 21 февраля — в горной местности будет еще холоднее, до 33 градусов мороза. Синоптики отмечают, что ночные заморозки продлятся как минимум до 22 февраля. 

Ранее метеорологи обещали, что самые холодные ночи в последнем месяце зимы закончатся 24 февраля. Вместе с потеплением в Челябинск придут снегопады.

Как следует из прогноза, жителям горной местности стоит утепляться
Как следует из прогноза, жителям горной местности стоит утепляться
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Предстоящая ночь, 20 февраля, станет одной из самых холодных для жителей Челябинской области. В некоторых районах региона температура воздуха опустится до 32 градусов и ночные морозы продлятся несколько дней. О резком похолодании сообщают синоптики «Гисметео». «В ночь со среды на четверг в горах и низинах Челябинской области похолодает до -32. Местами туманы, изморозь и гололед. Ночной холод в регионе прогнозируется несколько ночей подряд», — говорится на сайте «Гисметео». Отмечается, что в ночь на 21 февраля — в горной местности будет еще холоднее, до 33 градусов мороза. Синоптики отмечают, что ночные заморозки продлятся как минимум до 22 февраля.  Ранее метеорологи обещали, что самые холодные ночи в последнем месяце зимы закончатся 24 февраля. Вместе с потеплением в Челябинск придут снегопады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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