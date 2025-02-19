На Челябинскую область надвигаются многодневные 32-градусные морозы

Предстоящая ночь, 20 февраля, станет одной из самых холодных для жителей Челябинской области. В некоторых районах региона температура воздуха опустится до 32 градусов и ночные морозы продлятся несколько дней. О резком похолодании сообщают синоптики «Гисметео».
«В ночь со среды на четверг в горах и низинах Челябинской области похолодает до -32. Местами туманы, изморозь и гололед. Ночной холод в регионе прогнозируется несколько ночей подряд», — говорится на сайте «Гисметео».
Отмечается, что в ночь на 21 февраля — в горной местности будет еще холоднее, до 33 градусов мороза. Синоптики отмечают, что ночные заморозки продлятся как минимум до 22 февраля.
Ранее метеорологи обещали, что самые холодные ночи в последнем месяце зимы закончатся 24 февраля. Вместе с потеплением в Челябинск придут снегопады.
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