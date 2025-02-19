19 февраля 2025

В пермской школе за 125 млн рублей проведут капитальный ремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы должны быть закончены до декабря 2025 года
Ремонтные работы должны быть закончены до декабря 2025 года Фото:

В Перми планируется капитально отремонтировать школу №136. Объект находится по адресу улица Лукоянова, 6. Стоимость работ оценена в 125,28 миллионов рублей.

«Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания МАОУ „СОШ № 36“ города Перми. Сроки выполнения работ: c 4 апреля по 30 ноября 2025 года. Начальная цена контракта — 125 287 810 рублей», — говорится на сайте госзакупок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае скорректируют сроки капремонта в ряде домов. При этом суд подтвердил законность программы капремонта.

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В Перми планируется капитально отремонтировать школу №136. Объект находится по адресу улица Лукоянова, 6. Стоимость работ оценена в 125,28 миллионов рублей. «Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания МАОУ „СОШ № 36“ города Перми. Сроки выполнения работ: c 4 апреля по 30 ноября 2025 года. Начальная цена контракта — 125 287 810 рублей», — говорится на сайте госзакупок. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае скорректируют сроки капремонта в ряде домов. При этом суд подтвердил законность программы капремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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