В пермской школе за 125 млн рублей проведут капитальный ремонт

Ремонтные работы должны быть закончены до декабря 2025 года
В Перми планируется капитально отремонтировать школу №136. Объект находится по адресу улица Лукоянова, 6. Стоимость работ оценена в 125,28 миллионов рублей.
«Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания МАОУ „СОШ № 36“ города Перми. Сроки выполнения работ: c 4 апреля по 30 ноября 2025 года. Начальная цена контракта — 125 287 810 рублей», — говорится на сайте госзакупок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае скорректируют сроки капремонта в ряде домов. При этом суд подтвердил законность программы капремонта.
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