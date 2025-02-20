При какой температуре отменяют занятия в школах Перми

В департаменте образования Перми URA.RU напомнили, при каких морозах отменяют уроки в школах города. Дети смогут остаться дома при температуре на улице от -25 градусов.
«Департамент образования Перми напоминает родителям, при какой температуре можно получить задания для самостоятельного изучения и оставить ребенка дома. Для домашнего изучения учебных материалов рекомендованы следующие показатели: -25…-28 градусов для 1-4 классов, -28…-30 градусов для 1-9 классов, -30…-32 градусов для всех классов», — рассказали в департаменте образования Перми.
С учениками, несмотря на холодную погоду пришедшими в школу, занятия проводятся по расписанию. Решение об отмене занятий администрация школы принимает самостоятельно. О режиме работы в холода родителям должны сообщить администрация школы и классные руководители.
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