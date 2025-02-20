При какой температуре отменяют занятия в школах Перми

В Перми занятия в школах начнут отменять при температуре -25 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Решение об отмене занятий администрация школы принимает самостоятельно
Решение об отмене занятий администрация школы принимает самостоятельно Фото:

В департаменте образования Перми URA.RU напомнили, при каких морозах отменяют уроки в школах города. Дети смогут остаться дома при температуре на улице от -25 градусов.

«Департамент образования Перми напоминает родителям, при какой температуре можно получить задания для самостоятельного изучения и оставить ребенка дома. Для домашнего изучения учебных материалов рекомендованы следующие показатели: -25…-28 градусов для 1-4 классов, -28…-30 градусов для 1-9 классов, -30…-32 градусов для всех классов», — рассказали в департаменте образования Перми.

С учениками, несмотря на холодную погоду пришедшими в школу, занятия проводятся по расписанию. Решение об отмене занятий администрация школы принимает самостоятельно. О режиме работы в холода родителям должны сообщить администрация школы и классные руководители.

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В департаменте образования Перми URA.RU напомнили, при каких морозах отменяют уроки в школах города. Дети смогут остаться дома при температуре на улице от -25 градусов. «Департамент образования Перми напоминает родителям, при какой температуре можно получить задания для самостоятельного изучения и оставить ребенка дома. Для домашнего изучения учебных материалов рекомендованы следующие показатели: -25…-28 градусов для 1-4 классов, -28…-30 градусов для 1-9 классов, -30…-32 градусов для всех классов», — рассказали в департаменте образования Перми. С учениками, несмотря на холодную погоду пришедшими в школу, занятия проводятся по расписанию. Решение об отмене занятий администрация школы принимает самостоятельно. О режиме работы в холода родителям должны сообщить администрация школы и классные руководители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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