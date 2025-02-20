Сотни жителей Каменска-Уральского остались без тепла из-за аварии. Фото

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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
Аварийные бригады работают над возобновлением подачи тепла Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 20 февраля жители нескольких домов по улице Рябова остались без тепла из-за коммунальной аварии на трубопроводе возле смотровой Госавтоинспекции. Аварийные бригады работают над устранением неполадок, рассказали в пресс-службе УК «Теплокомплекс».

«Ремонтники УК „Теплокомплекс“ устраняют повреждение на квартальном трубопроводе по Рябова, возле смотровой площадки ГАИ», — следует из поста управляющей компании в соцсети «ВКонтакте». Работу контролирует главный инженер УК Константин Смирнов.

Отмечается, что повреждения на теплотрассе обнаружили накануне. Возобновить подачу тепла в компании пообещали к 16:00.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 20 февраля жители нескольких домов по улице Рябова остались без тепла из-за коммунальной аварии на трубопроводе возле смотровой Госавтоинспекции. Аварийные бригады работают над устранением неполадок, рассказали в пресс-службе УК «Теплокомплекс». «Ремонтники УК „Теплокомплекс“ устраняют повреждение на квартальном трубопроводе по Рябова, возле смотровой площадки ГАИ», — следует из поста управляющей компании в соцсети «ВКонтакте». Работу контролирует главный инженер УК Константин Смирнов. Отмечается, что повреждения на теплотрассе обнаружили накануне. Возобновить подачу тепла в компании пообещали к 16:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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