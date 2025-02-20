Аварийные бригады работают над возобновлением подачи тепла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 20 февраля жители нескольких домов по улице Рябова остались без тепла из-за коммунальной аварии на трубопроводе возле смотровой Госавтоинспекции. Аварийные бригады работают над устранением неполадок, рассказали в пресс-службе УК «Теплокомплекс».

«Ремонтники УК „Теплокомплекс“ устраняют повреждение на квартальном трубопроводе по Рябова, возле смотровой площадки ГАИ», — следует из поста управляющей компании в соцсети «ВКонтакте». Работу контролирует главный инженер УК Константин Смирнов.

Отмечается, что повреждения на теплотрассе обнаружили накануне. Возобновить подачу тепла в компании пообещали к 16:00.